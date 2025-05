Le PSG débarque à Montpellier avec son équipe U20

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

C’est avec un groupe dont la moyenne d’âge ne dépasse pas 20 ans que le Paris Saint-Germain va affronter Montpellier ce samedi lors de la 33e journée de Ligue 1 dans un match sans aucun enjeu.

Trois jours après sa qualification pour la finale de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain ne fait clairement pas de son déplacement à Montpellier, ce samedi lors de la 33e journée de Ligue 1, une priorité. Personne n’en voudra aux Parisiens d’autant que cette fois, il n’y aura aucun débat sur l’équité d’un championnat possiblement faussé dans la mesure où Montpellier, adversaire du PSG ce samedi et déjà relégué en Ligue 2, ne joue plus rien. Luis Enrique en a donc profité pour procéder à une très large revue d’effectif.

Huit joueurs majeurs ne figurent même pas dans le groupe : Marquinhos, Donnarumma, Hakimi, Pacho, Nuno Mendes, Fabian Ruiz, Vitinha et Dembélé ne feront pas le voyage jusqu’à l’Hérault. RMC rapporte que le groupe retenu par Luis Enrique pour le match contre Montpellier a 20 ans de moyenne d’âge, évidemment un record pour le Paris Saint-Germain cette saison. De nombreux jeunes ont logiquement été appelés en renfort pour palier aux absences des joueurs laissés au repos.

Une moyenne d'âge historiquement basse

C’est le cas de Quentin Ndjantou, Martin James, Axel Tape, et Ibrahim Mbaye, âgés de 17 ans mais aussi de Wassim Slama, âgé lui de seulement 16 ans. « Résultat un groupe de 20,4 ans de moyenne d'âge pour ce PSG qui présente déjà cette saison l'équipe la plus jeune de la C1 » note la radio. Reste maintenant à voir quelle sera la composition alignée par Luis Enrique pour ce match, qui va sans doute profiter à certains joueurs plus confirmés en manque de temps de jeu ces dernières semaines, à l’instar de Gonçalo Ramos, Warren Zaïre-Emery, Lucas Hernandez ou encore Lucas Beraldo.