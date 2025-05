Le PSG dans l'histoire, ça fait cinq ans qu'il attend

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Comme son ennemi marseillais en 1993, le Paris Saint-Germain a clairement envie de marquer l’histoire du football français en remportant la finale de la Ligue des Champions face à l’Inter Milan fin mai. Une mission jugée largement faisable pour Thilo Kehrer.

À l’image du Barça de la grande époque ou du Manchester City de Pep Guardiola, le PSG version 2024-2025 peut intégrer le panthéon des meilleures équipes du football moderne. Puisqu’après avoir remporté la Ligue 1 et le Trophée des Champions, Paris pourrait s’adjuger un quadruplé historique en fin de saison. Le 24 mai prochain, le PSG va d’abord chercher à conserver sa Coupe de France en disputant une finale contre Reims au Stade de France. Et une semaine plus tard, du côté de Munich, Paris tentera de remporter la Ligue des Champions. Défaite en finale contre le Bayern en 2020, l’équipe de Luis Enrique voudra marquer l’histoire. Mais après avoir dominé Liverpool ou Arsenal lors des tours précédents, le club de la capitale va devoir se coltiner l’Inter Milan, qui vient de réaliser l’exploit de sortir le FC Barcelone dans une double demi-finale de folie.

« Je suis confiant, ils vont le faire ! »

Thilo Kehrer pense que le PSG est capable de battre l'Inter Milan ! 🏆❤️💙



"Je soutiens le PSG. L'Inter est une équipe très physique et très forte dans l'organisation.



Il va falloir être patient et costaud, je suis confiant. 𝗜𝗹𝘀 𝘃𝗼𝗻𝘁 𝗹𝗲 𝗳𝗮𝗶𝗿𝗲."



(RMC) pic.twitter.com/2Y6nK5GE6B — Footballogue (@Footballogue) May 11, 2025

Autant dire que la mission des Parisiens sera loin d’être simple contre les Italiens. Mais pour Thilo Kehrer, le PSG va le faire. « Je soutiens le PSG, bien sûr. L‘Inter, c’est une équipe très physique, très forte dans l’aspect défensif, dans l’organisation. Ils défendent typiquement comme une équipe italienne. Ils ont des dangers sur les côtés, sur les coups de pied arrêtés. Il va falloir être patient, bien concentré, costaud. Mais je suis confiant, ils vont le faire ! », a lancé l’ancien défenseur parisien sur RMC Sport.

Contrairement à il y a cinq ans, où l’actuel joueur de Monaco avait disputé la finale, le PSG dispose d’un vrai collectif huilé sans Mbappé ou Neymar, mais avec des joueurs capables de faire la différence à tout moment, comme Ousmane Dembélé. De quoi rendre le Monégasque confiant pour son ancienne équipe, qu'il n'a oublié malgré sa carrière poursuivie ailleurs.