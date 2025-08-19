Le PSG craque pour une star japonaise à 70ME

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Star de la sélection japonaise et de la Real Sociedad, Takefusa Kubo souhaite quitter le club basque d’ici la fin du mercato. Une situation qui a alerté trois grands clubs européens dont le Paris Saint-Germain.

Le mercato du PSG n’est peut-être pas terminé. Après avoir misé sur Illya Zabarnyi et sur Lucas Chevalier, le club de la capitale reste à l’affût de bonnes opportunités. Dans le secteur offensif, un renfort d’ici au 31 août n’est pas à exclure et plus encore si un joueur tel que Kang-in Lee venait à faire ses valises par exemple. Le nom de Rodrigo Mora revient avec insistance, d’autant que la pépite portugaise est en froid avec Francesco Farioli au FC Porto. Mais à en croire les informations du site Fichajes, un autre milieu offensif de poche est dans les petits papiers de Luis Campos et de Luis Enrique, il s’agit de Takefusa Kubo.

Sous contrat avec la Real Sociedad jusqu’en juin 2029, la star japonaise de 24 ans sort d’une saison correcte en Espagne avec 7 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues. Au club depuis 2022 et son transfert en provenance du Real Madrid pour 6,5 millions d’euros, Kubo a des envies d’ailleurs. La presse espagnole l’affirme, l’homme aux 44 sélections avec le Japon souhaite claquer la porte de la Real Sociedad. Une situation qui a attisé la convoitise de trois gros clubs européens : Tottenham, l’Atlético de Madrid… et le Paris Saint-Germain. Le média affirme que le champion d’Europe en titre n’est pas insensible au talent de ce meneur de jeu capable de jouer excentré et dont le profil plaît particulièrement à Luis Enrique.

Le PSG parmi les courtisans de Takefusa Kubo

Reste qu’une telle arrivée a un coût non-négligeable et on ignore pour l’instant quel club acceptera de s’aligner sur les exigences de la Real Sociedad. D’après les derniers échos, le club basque réclame 70 millions d’euros pour se séparer de Takefusa Kubo. Le PSG, qui a déjà dépensé plus de 100 millions d’euros pour deux joueurs, va devoir se poser et bien réfléchir avant de sortir une telle somme. D’autant que, même si son profil est intéressant, Takefusa Kubo sera remplaçant au PSG derrière les indiscutables Doué, Barcola, Dembélé ou encore Kvaratskhelia. A suivre donc, mais la piste du Japonais est en tout cas suivie de près par le club francilien.