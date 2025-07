Le PSG craque pour un international brésilien à 60ME

Dans : PSG.

Par Nathan Hanini

Très courtisé depuis son arrivée en Serie A à l’été 2022, Ederson est désormais une des pistes du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale a rajouté le Brésilien dans sa liste. Mais la concurrence sera rude, car des clubs de Premier League ont déjà avancé leurs pions.

Le Paris Saint-Germain commence à semer ses graines à un mois de la fin du mercato. Le club de la capitale va trancher le cas Gianluigi Donnarumma dans les prochains jours et négocier l’arrivée de Lucas Chevalier. Mais dans les autres axes du terrain, le vainqueur de la Ligue des champions cible d’autres profils. Désormais, c’est le milieu de terrain de l’Atalanta Bergame Ederson qui est ciblé selon PSG Inside Actu. Sur X, le compte détaille la situation du joueur de 26 ans. L’international brésilien (trois sélections) a un bon de sortie de la part de la Dea cet été, mais il ne sera pas bradé. Plusieurs écuries de Premier League sont également sur le coup.

Le PSG n’est pas seul sur le dossier

🚨Exclusivité @PSGInside_Actu



𝐄́𝐝𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧 (𝐀𝐭𝐚𝐥𝐚𝐧𝐭𝐚) : 𝐥𝐞 𝐏𝐒𝐆 𝐚𝐣𝐨𝐮𝐭𝐞 𝐮𝐧 𝐚𝐮𝐭𝐫𝐞 𝐦𝐢𝐥𝐢𝐞𝐮 𝐬𝐨𝐥𝐢𝐝𝐞 𝐚̀ 𝐬𝐞𝐬 𝐫𝐚𝐝𝐚𝐫𝐬.



Éderson, le milieu défensif brésilien de l’Atalanta, s’ajoute officiellement aux pistes suivies par le PSG dans ce… pic.twitter.com/Zy23WYWNkx — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) July 29, 2025

Arrivé à l’été 2022 pour 22,9 millions d’euros en provenance de la Salernitana, le joueur est désormais évalué à 60 millions d’euros. L’Atalanta ne veut pas descendre en dessous de ce prix et toutes les offres inférieures à ce montant sont sujets non recevable. Parmi les prétendants en concurrence avec le Paris Saint-Germain on retrouve l’Inter Milan. Le finaliste de la Ligue des champions veut renforcer son entrejeu mais doit d’abord vendre avant de pouvoir s’aligner sur les prix demandés par le club de Bergame. Manchester United suit le joueur depuis plusieurs années. L’an passé une offre de 50 millions d’euros avait été transmise, refusée par l’Atalanta. Chelsea, Liverpool et Tottenham sont également sur le coup selon PSG Inside Actu. Le Real Madrid n’a pas encore formulé une offre, mais Marca précise que la formation de Xabi Alonso a le joueur dans le viseur.