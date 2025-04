Le PSG craque pour De Cuyper, son prix double

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Luis Enrique a des demandes au mercato pour renforcer le PSG cet été, et notamment sur les couloirs de sa défense. Le profil de Maxim De Cuyper fait saliver.

S’il faut bien trouver une faiblesse au PSG cette saison, c’est le manque de doublure chez les latéraux. Achraf Hakimi a presque fait toute la saison sans souffler, et cela s’est vu sur les derniers matchs où le Marocain semblait tirer la langue. Pour compenser ses rares absences, Luis Enrique a parfois appelé Warren Zaïre-Emery ou Joao Neves à son poste, sans que cela soit très convaincant. A gauche, Nuno Mendes s’est imposé et fonce sur son couloir. Lucas Beraldo et Lucas Hernandez ont parfois compensé ses absences, mais là aussi, le coach du PSG n’est pas convaincu par ces deux options. La solution est trouvée en Belgique, où Paris va tenter sa chance pour s’offrir les services de Maxim De Cuyper.

Bruges devient gourmand

Le latéral gauche est international chez les Diables Rouges, et sort d’une saison convaincante avec Bruges, et notamment de gros matchs disputés en Ligue des Champions. Le Belge de 24 ans est sous contrat avec le club de la Venise du Nord jusqu’en 2028, mais Transfert Feed dévoile que le temps est probablement venu pour lui d’aller voir ailleurs. Le PSG suivait déjà la carrière de De Cuyper l’an dernier, mais à l’époque, son prix était beaucoup plus raisonnable. Désormais, Bruges en demande quasiment 20 millions d’euros, plus du double de ce qui était demandé il y a un an. Dans les cordes financières du champion de France, qui ne veut toutefois pas passer pour un pigeon à propos d’un joueur qui était beaucoup plus abordable il y a seulement quelques mois. Mais sa réussite au niveau européen l’a rendu populaire, alors que deux clubs anglais s’intéressent aussi à lui, même s’ils ne font pas partie du gratin de la Premier League selon la presse belge. Une chance pour le PSG, qui aimerait se renforcer rapidement, ne serait-ce que pour avoir un joueur de plus afin de disputer la Coupe du monde des clubs.