Le PSG craque et lâche 70ME pour sa priorité du mercato

Priorité du PSG depuis le début du mercato, Ilya Zabarnyi attend désespérément que le club parisien et Bournemouth trouvent un accord. Cela pourrait assez vite être le cas pour une somme colossale.

Le Paris Saint-Germain souhaite absolument faire venir un défenseur central lors de ce mercato estival. Un an après le recrutement de Willian Pacho, le PSG souhaite renouveler l’opération, mais cette fois avec un droitier capable de prendre à l’avenir la place de Marquinhos. L’heureux élu se nomme Ilya Zabarnyi, sur qui Luis Campos et Luis Enrique ont jeté leur dévolu. L’international ukrainien de 22 ans sort d’une saison aboutie à Bournemouth et le champion d’Europe en titre négocie son transfert depuis plusieurs semaines.

