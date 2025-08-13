Le PSG corrige un bug et empoche 20ME

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

En coulisses, le Paris Saint-Germain s'active pour trouver une porte de sortie à Marco Asensio. Le milieu de terrain espagnol est aujourd'hui proche de trouver un point de chute qu'il connait bien.

Si le dossier Gianluigi Donnarumma attire logiquement toute l'attention médiatique, il n'y a pas que le portier italien qui fait l'actualité du Paris Saint-Germain. Dans l'optique de dégraisser son effectif pour ne garder que les joueurs qui satisfont les exigences de Luis Enrique, le board parisien s'attelle à trouver une porte de sortie à Marco Asensio. Le milieu de terrain offensif espagnol ne fait plus du tout partie des plans de son entraineur et est gentiment prié d'aller voir ailleurs. Fortement convoité par la Turquie, ainsi que par certaines écuries d'Arabie saoudite, l'ancien du Real Madrid est finalement proche d'un retour dans un de ses anciens clubs.

Marco Asensio, vers un retour en PL

C'est en tout cas ce qu'affirme Sacha Tavolieri ce mercredi 13 août. Le journaliste Sky Sport Suisse indique qu'Aston Villa s'apprête à soumettre une première offre officielle au Paris Saint-Germain pour recruter Marco Asensio. Les Villans veulent rapidement entamer des discussions pour trouver un accord définitif avec leurs homologues parisiens. De son côté, l'Espagnol, bien qu'apprécié humainement par Luis Enrique, a déjà trouvé un terrain d'entente avec le club de la ville de Birmingham sur les bases d'un contrat de trois ans. Il sait surtout que le PSG ne le retiendra pas si une offre satisfaisante arrive sur la table.

Pour se laisser convaincre, la direction parisienne demande aux prétendants un chèque d'environ 20 millions d'euros, bonus compris. Un montant qui ne devrait pas inquiéter Aston Villa, malgré quelques difficultés rencontrées avec le fair-play financier britannique. Un joli coup pour les Parisiens qui l'avaient signé libre de tout contrat en 2023.