Le PSG contre Saint-Brieuc pour l'honneur de la Ligue 1

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Pour se hisser en demi-finale de la Coupe de France, le Paris Saint-Germain doit d’abord se défaire du Stade Briochin au Roazhon Park. Luis Enrique veut à tout prix éviter le relâchement de ses joueurs à l’aube d’une série de matchs décisifs.

Avec le déplacement à Lyon, le Paris Saint-Germain a démarré une série de matchs très importants qui prendra fin au moment de la trêve internationale au milieu du mois de mars. Les Parisiens vont enchainer la réception du LOSC puis de Liverpool, avant de se déplacer à Rennes et chez les Reds pour le match retour. Enfin, cette bouillonnante série de matchs s’arrêtera avec la réception de l’Olympique de Marseille, le 16 mars prochain. Avant cela, les Rouge et Bleu ont un match hautement décisif, bien qu’il ne soit pas le plus alléchant sur le papier. Avec le déplacement au Roazhon Park pour le quart de finale de Coupe de France face au Stade Briochin, le PSG a l’occasion de rejoindre le dernier carré de la compétition. Luis Enrique en est bien conscient et demande à ses joueurs de ne pas se relâcher.

« On veut toujours s’améliorer »

En marge de la rencontre face à Saint-Brieuc, Luis Enrique s’est exercé à la traditionnelle conférence de presse d’avant-match. L’occasion pour lui d’évoquer la difficulté du match qui attend ses joueurs. « Une marge de progression ? Je n'ai pas d'idéal, car ça n'existe pas dans le foot. Le foot demande une exigence continue. Si on se relâche, tout part en vrille. On veut toujours s'améliorer. En Coupe de France, plus de la moitié des équipes de Ligue 1 sont éliminées. On a souffert contre Espaly ou Le Mans, il est impossible de se détendre. On va souffrir demain, il n'y a aucun doute là-dessus », a expliqué l’entraineur parisien aux journalistes.

Pour rappel, le Paris Saint-Germain est désormais ultra-favori pour conserver son titre après les éliminations de tous les plus gros concurrents. Les seuls clubs de Ligue 1 encore en lice, hormis Paris, sont Brest, Angers et Reims.