PSG ‍: Cette rumeur qui vient pourrir l'anniversaire de Donnarumma

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

A l’heure où l’avenir de Gianluigi Donnarumma au PSG est toujours incertain, le club parisien a coché le nom de Joan Garcia sur ses tablettes. Le gardien de l’Espanyol Barcelone est la priorité de Luis Enrique.

L’incertitude est totale au Paris Saint-Germain concernant le poste de gardien de but dans l’optique de la saison prochaine. Sous contrat avec le club de la capitale jusqu’en juin 2026, Gianluigi Donnarumma a exprimé à plusieurs reprises sa volonté de prolonger. Les discussions sont en cours, mais n’ont toujours pas abouti à un accord et on ignore pour l’instant si l’international italien sera toujours le titulaire dans les buts du PSG l’an prochain. Car en parallèle des discussions avec Donnarumma, qui fête ce mardi son 26e anniversaire, le leader de la Ligue 1 explore le marché des gardiens pour trouver la perle rare.

Et selon les informations du site Fichajes, un nom a retenu l’attention de Luis Enrique. Le média espagnol affirme que l’entraîneur du Paris Saint-Germain a flashé sur Joan Garcia, gardien de 23 ans évoluant à l’Espanyol Barcelone. Nos confrères expliquent que les performances très remarquées de Joan Garcia en Liga ont tapé dans l’oeil de Luis Enrique, à tel point que l’ex-sélectionneur de la Roja en fait à présent son premier choix pour occuper les cages parisiennes la saison prochaine. La somme de 30 millions d’euros est évoquée pour celui dont le contrat court jusqu’en juin 2028 à l’Espanyol.

Joan Garcia priorité du PSG au poste de gardien ?

Au contraire de Donnarumma, Garcia est décrit comme un gardien technique, très à l’aise dans le jeu au pied mais aussi très fort sur sa ligne et dans les sorties aériennes. Un autre scénario est néanmoins possible en cas d’arrivée de Joan Garcia au PSG l’été prochain, celui de voir Gianluigi Donnarumma rester en tant que titulaire devant le portier espagnol, qui pourrait venir en tant que doublure. Mais cela voudrait dire que Paris sera dans l’obligation de trouver des portes de sortie à Safonov et/ou à Tenas, ce qui n’est pas vraiment dans les tuyaux pour l’instant. Quoi qu’il en soit, Luis Enrique semble à présent déterminé à recruter Joan Garcia au PSG la saison prochaine.