Le PSG contacté pour Mbappé, ça vient d'Angleterre !

Par Guillaume Conte

A un an de la fin de son contrat, Kylian Mbappé voit toute l’Europe se pencher sur le dossier de son avenir.

Le Paris SG est persuadé non seulement de le conserver cette saison, mais aussi d’avoir les capacités de le faire prolonger. L’idée est de le convaincre qu’il est dans la meilleure équipe d’Europe à Paris, et qu’il ne serait donc pas utile de rejoindre une formation plus faible, même si on parle du Real Madrid. Mais pour le moment, le club espagnol n’a pas bougé le moindre petit doigt pour tenter de le récupérer cet été. Malgré les annonces des médias de l’autre côté des Pyrénées, rien ne bouge à une semaine de la fin du mercato. Le journaliste Loïc Tanzi s’est ainsi penché sur la situation de Kylian Mbappé.

Mbappé refuse de prolonger

L’informateur de RMC a notamment évoqué les discussions sur sa prolongation qui sont toujours au point mort, malgré les efforts effectués par Nasser Al-Khelaïfi pour le convaincre de signer un nouveau contrat, avec une durée très longue et un salaire largement revu à la hausse. Rien n’y fait, mais le Real Madrid ne profite pas de ces balbutiements. En effet, Loïc Tanzi a ensuite passé la deuxième couche en révélant que non seulement le club merengue ne bougeait pas le petit doigt, mais qu’en revanche, un autre club avait décidé de tenter sa chance.

« Un seul club s’est manifesté concrètement ces dernières semaines et il est anglais », a balancé le journaliste de RMC, sans en dire plus sur l’identité de ce club. Il y a de fortes chances que ce soit Liverpool, dont les propriétaires ambitionnent depuis longtemps de tenter leur chance pour ravir le champion du monde français au PSG. Mais Manchester United a aussi d’énormes moyens après avoir fait venir Jadon Sancho et Raphaël Varane cet été, avec des propriétaires américains qui rêvent d’un coup d’éclat.

La piste menant à Manchester City est à oublier, car même si les Citizens ont pu se renseigner, il est impossible d’imaginer un accord entre les clubs aux mains de deux états rivaux, le Qatar et les Emirats Arabes Unis. Enfin, Chelsea est également cité, les Blues ayant montré leur capacité financière hors-norme cet été, avec le recrutement de Romelu Lukaku pour 115 ME. Mais la venue du Belge a probablement mis un terme à la possibilité de recruter en plus de cela Kylian Mbappé, qui ne pourra pas changer d’air pour moins de 150 ME. En tout cas, le numéro 7 du Paris SG a fait une touche réelle en Angleterre, et le Real Madrid peut aussi se dire que le danger est de manquer l’opportunité offerte de recruter le champion du monde cet été.