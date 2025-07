Le PSG contacte Manchester City pour un transfert choc

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

De retour au PSG après un prêt mitigé à Aston Villa, Marco Asensio intéresse l’Inter. Mais le salaire de l’Espagnol pose problème aux Nerazzurri, raison pour laquelle l’ancien du Real a été proposé à Manchester City.

Deux ans après sa venue au Paris Saint-Germain en provenance du Real Madrid, Marco Asensio a de fortes chances de quitter la capitale française cet été. Prêté à Aston Villa en février dernier, l’international espagnol est cette fois sur le départ dans le cadre d’un transfert sec. Effectivement, le PSG ne veut plus entendre parler d’un prêt pour son joueur, et souhaite s’en débarrasser de manière définitive. A en croire la presse italienne, l’Inter est intéressé par Marco Asensio, mais le salaire du milieu offensif de 29 ans pose problème aux Nerazzurri, qui temporisent dans ce dossier.

Le PSG de son côté souhaite régler le cas Asensio le plus vite possible, raison pour laquelle le joueur a été proposé à plusieurs grands clubs européens. Selon les informations relayées par Caughtoffside, le FC Barcelone ainsi que Manchester City ont été contactés pour se voir proposer les services de Marco Asensio. En accord avec le PSG, l’agent du joueur Jorge Mendes a pris son téléphone pour offrir son poulain au champion d’Espagne et à la formation dirigée par Pep Guardiola. La tentative est louable mais a peu de chances d’aboutir puisque pour Barcelone, se positionner sur Marco Asensio serait un non-sens total en raison de son passif de joueur du Real Madrid.

Asensio proposé à City, la réponse est cruelle

Quant à Manchester City, l’équipe de Pep Guardiola n’a tout simplement montré « aucun signe d’intérêt » pour le joueur prêté à Aston Villa lors de la seconde partie de la saison dernière. Le Paris SG et Jorge Mendes vont donc devoir redoubler d’efforts pour trouver une porte de sortie à Asensio, qui a une belle cote en Turquie mais qui aimerait rester dans un club du top 5 européen. L’Inter reste donc pour l’instant la piste la plus sérieuse mais si le meneur de jeu espagnol veut rejoindre le club milanais, il faudra à priori consentir à de sérieux efforts financiers. Sans quoi c’est peut-être un avenir sur le banc du PSG, où il est sous contrat jusqu’en juin 2026, qui risque d’attendre le natif l’ancien Merengue.