Le PSG contacte le Real, une offre ridicule part

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG sera un club à suivre l'été prochain sur le marché des transferts. Le club de la capitale ne dira pas non à une nouvelle arrivée, au moins, au milieu de terrain.

Le Paris Saint-Germain est plus que jamais lancé dans sa saison et peut encore rafler tous les trophées. Le club de la capitale devra pour cela compter sur ses meilleurs éléments et sa force collective. Luis Enrique et la direction francilienne verront ensuite les retouches à faire en fonction des résultats finaux du PSG. Déjà, on sait que les champions de France sont intéressés par certains profils. Un nom revient de plus en plus depuis quelque temps dans la capitale, à savoir celui d'Aurélien Tchouameni. Le milieu de terrain merengue est plus que jamais annoncé sur le départ, lui qui ne convainc plus grand-monde au Real Madrid.

Tchouameni, le PSG tente le coup

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Aurelien Tchouameni (@aurelientchm)

Selon les informations de Don Balon, le Paris Saint-Germain a d'ores et déjà contacté le club merengue pour lui faire part de son intérêt pour le vice-champion du monde. Le club de la capitale est apparemment prêt à proposer 30 millions d'euros pour récupérer l'ancien de Monaco. Une offre jugée bien insuffisante voire irrespectueuse par le Real Madrid, qui attend beaucoup plus après avoir déboursé près de 100 millions pour recruter Tchouameni. Le joueur de 25 ans est encore sous contrat avec la Casa Blanca jusqu'en juin 2028. Il a encore quelques rencontres d'importance à jouer devant lui pour changer la donne concernant son avenir. Si Madrid ne dira pas non à son départ, le Real s'attend à récupérer 80 millions d'euros. Le PSG est donc fixé, même si le club de la capitale estime le joueur français à bien moins d'argent. Pour rappel, Aurélien Tchouameni avait échappé au club de la capitale française en 2022, lui qui avait préféré signer en Espagne.