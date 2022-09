Le PSG contacte Jorge Mendes, Cristiano Ronaldo va être déçu

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Au micro de RMC la semaine dernière, Luis Campos a reconnu que le mercato estival du PSG ne le satisfaisait pas à 100 %.

Cet été, le Paris Saint-Germain a recruté Ekitike, Soler, Vitinha ou encore Fabian Ruiz et Mukiele. Un mercato intéressant mais incomplet aux yeux de Luis Campos, qui avait fait du recrutement d’un défenseur central une priorité absolue. Milan Skriniar était ciblé par le PSG, qui n’a finalement pas trouvé d’accord avec l’Inter Milan pour le défenseur slovène. Résultat des courses, Danilo Pereira évolue davantage en défense centrale et c’est au milieu de terrain que Christophe Galtier manque de solutions. Afin de combler ce problème, le Paris SG pourrait faire le pari de recruter un milieu défensif lors du mercato hivernal. Et selon les informations du site Todo Fichajes, un joueur du Sporting Portugal a tapé dans l’œil de Luis Campos. Il s’agit de Manuel Ugarte, sous contrat avec le club portugais jusqu’en juin 2026.

Manuel Ugarte dans le viseur du PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Manuel Ugarte (@ugartemanu)

Le média espagnol dévoile que Luis Campos a d’ores et déjà contacté l’agent de Manuel Ugarte qui n’est autre que Jorge Mendes, le puissant agent portugais qui représente également les intérêts de Cristiano Ronaldo. Les deux hommes se connaissent bien puisque cet été, Campos et Mendes ont été en contact pour un potentiel transfert de CR7 dans la capitale française. La discussion n’a toutefois pas été très longue puisque Luis Campos a immédiatement fermé la porte à la venue de Cristiano Ronaldo au PSG, où Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi cohabitent déjà. Pour en revenir à Manuel Ugarte, qui intéresse bien plus le PSG que Cristiano, il sera néanmoins très difficile de le recruter cet hiver. Et pour cause, le Sporting a réalisé un début de Ligue des Champions parfait avec deux victoires dans le groupe de l’OM et sera certainement réticent à l’idée de lâcher l’un de ses meilleurs joueurs en cours de saison. A moins que le PSG ne transmette au Sporting une offre impossible à refuser dès le mois de janvier.