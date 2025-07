Le PSG confirme Paulo César comme entraîneur des féminines

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Après avoir assuré l'intérim sur le banc de l'équipe féminine du PSG, suite au limogeage de Fabriel Abriel, Paulo César s'est engagé jusqu'en 2027 comme entraîneur de l'équipe parisienne.

« Être nommé entraîneur principal de l’équipe féminine du Paris Saint-Germain est un immense honneur et l’accomplissement d’un objectif que je poursuis depuis plusieurs années. Je suis profondément attaché à ce Club, à ses valeurs et à cette section que j’ai vu grandir. C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de détermination que je prends aujourd’hui cette responsabilité. Je mettrai toute mon énergie et mon expérience au service de ce magnifique projet pour continuer à faire progresser l’équipe et porter haut les couleurs Rouge et Bleu », a confié l'ancien joueur du PSG.