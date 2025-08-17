Le PSG confirme cette décision stupéfiante au mercato

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Après avoir bouclé les signatures de Lucas Chevalier et d’Illia Zabarnyi, le PSG souhaite encore renforcer son effectif. Il n’y aura en revanche pas de recrue au poste de latéral droit, une vraie surprise.

Le mercato du Paris Saint-Germain a mis de longues semaines avant de se décanter. Longtemps dans une position d’attente afin de ne pas surpayer, le club parisien a fini par envoyer la sauce pour s’offrir Lucas Chevalier en provenance du LOSC et Illia Zabarnyi, recruté à Bournemouth. Le mercato parisien n’est pas encore clos puisque des renforts sont encore possible au milieu de terrain ou dans le secteur offensif. En défense, d’éventuels départs de Beraldo ou de Kimpembe seront compensés. Néanmoins, il ne faut pas s’attendre à voir débarquer un latéral droit pour doubler le poste de l’indiscutable Achraf Hakimi.

Kimpembe viré en douceur, le PSG choisit la facilité https://t.co/wV2th0GvRq — Foot01.com (@Foot01_com) August 16, 2025

Même si une recrue est fortement souhaitée par les supporters dans ce secteur de jeu, il n’y aura pas de renfort surprise au poste de latéral droit selon PSG Inside Actu. Sur X, le compte a fait savoir que Luis Enrique ne recherchait pas de joueur dans ce rôle. Une tendance d’ailleurs confirmée par le principal intéressé face aux médias. « Pour le poste de latéral droit en dehors d'Hakimi nous avons déjà pleins de possibilités donc je n'ai aucun problème avec ce poste » a lancé l’entraîneur espagnol avant le déplacement à Nantes ce dimanche lors de la 1ère journée de Ligue 1.

Le PSG ne recrutera pas de latéral droit

Pour compenser d’éventuelles absences de l’international marocain lors de la saison à venir, Luis Enrique semble donc vouloir s’appuyer sur les polyvalents Zaïre-Emery, Joao Neves ou encore Marquinhos et Lucas Hernandez. Un choix qui suscite beaucoup d’interrogations chez les suiveurs du club Bleu et Rouge, où l’on aimerait davantage voir débarquer un vrai spécialiste pour ne pas se retrouver dans le besoin en cas de gros coup dur avec Hakimi. Il n’y a qu’à prier pour que, comme en 2024-2025, il n’arrive rien à l’ancien latéral droit de l’Inter Milan cette saison.