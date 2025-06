Le PSG condamné, Rabiot obtient enfin sa vengeance

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Mis à l’écart avant son départ libre en 2019, Adrien Rabiot a poursuivi le Paris Saint-Germain en justice afin de requalifier son contrat en CDI. Résultat, le milieu de l’Olympique de Marseille a obtenu gain de cause et recevra près d’un million d’euros.

Le Paris Saint-Germain n’est pas invincible. Du moins devant les tribunaux. Ce jeudi, L’Equipe nous apprend que le club de la capitale a obtenu un verdict défavorable dans son litige face à Adrien Rabiot. Après son refus de prolonger, le milieu de terrain avait été malmené et mis à l’écart jusqu’à son départ libre à la Juventus Turin en 2019.

INFO L'ÉQUIPE. Adrien Rabiot obtient la requalification de ses contrats avec le PSG en CDI



Le club va devoir verser pas loin de 1,3 million d'euros à son ancien milieu de terrain.



C’est pourquoi le titi parisien, au lieu d’attaquer ses anciens dirigeants pour harcèlement moral comme l’avait fait Hatem Ben Arfa, lequel a seulement obtenu quelques dizaines de milliers d’euros, a poursuivi le Paris Saint-Germain pour faire requalifier son CDD en CDI. Etant donné le système de contrat dans le football, la démarche pouvait sembler farfelue. Et pourtant, Adrien Rabiot, privé de prime d’éthique pendant sa mise à l’écart, a obtenu gain de cause devant la cour d’appel de Paris après une première décision insatisfaisante aux Prud’hommes.

La satisfaction du clan Rabiot

« C'est une décision importante sur le plan des principes après six ans d'attente, s’est réjoui son avocat Romuald Palao. Les sanctions abusives dont avait été victime Adrien ont été annulées par la cour. La cour a justement considéré que le PSG avait commis un abus de pouvoir (...) en écartant Adrien de l'équipe 1. Si la participation à un match dépend du pouvoir de direction du club, la situation d'Adrien était tout autre puisqu'il a été écarté sans motif valable pendant sept mois des terrains. (...) Adrien est d'abord un amoureux de foot et on lui a retiré sans raisons valables le droit de jouer, prenant le risque d'annihiler des années de travail. »

Les juges ont effectivement estimé que le Paris Saint-Germain avait porté atteinte à l’image et à la réputation du Marseillais. Et que « l'emploi d'un joueur a vocation à exister tant que le club disposera d'une équipe de football ». En comptant divers salaires et primes impayés, le champion d’Europe, qui réclamait 500 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, devra régler environ 1,3 million d’euros à l’international français.