Le PSG complice, la banderole qui met le feu

Par Quentin Mallet

Quelques minutes avant le coup d’envoi, le virage Auteuil a brandi une banderole à charge contre la rédaction du journal L’Equipe. Un état de fait que condamne fermement l’UJSF, l’Union des journalistes de sport en France.

Le Paris Saint-Germain s’est fait remarquer pour son incroyable défaite face à Liverpool, au terme d’un match qu’il avait pourtant très largement maîtrisé. Mais ce n’est pas tout. Un autre événement, survenu avant le match, a fait couler beaucoup d’encre. A quelques minutes du coup d’envoi de ce huitième de finale de Ligue des champions, le virage Auteuil a déployé une banderole véhémente à l'encontre de Loïc Tanzi, un journaliste qui officie pour le journal L’Equipe. « Après A. Hermant pendant longtemps, voici Loïc Tanzi. Boycott L’Equipe et ses articles de m**** anti PSG », peut-on lire sur cette fameuse banderole. Pour répondre à ces injures, l’Union des journalistes de sport en France a publié un communiqué dans lequel elle accuse le club de la capitale de complicité.

« Elle n’a pu voir le jour qu’avec la complicité du PSG »

Le directeur de la rédaction de L’Equipe s'en prend au PSG https://t.co/Z9YhF8R1o6 — Foot01.com (@Foot01_com) March 6, 2025

« L’UJSF s’indigne et s’inquiète de la banderole inadmissible apparue dans les premières minutes de PSG-Liverpool, mercredi soir, au Parc des Princes. Cette banderole, déployée sur toute la largeur du virage Auteuil, désignait nommément deux journalistes suiveurs du club. Elle n’a pu voir le jour et occuper cette place qu’avec la complicité du PSG. Dans le contexte extrêmement tendu du football français, cette complicité est insupportable et irresponsable. Après plusieurs exemples de harcèlement numérique organisé, au fil des années, elle est une manière directe et inacceptable de menacer des journalistes dans l’exercice de leur fonction, sous prétexte de quelques articles qui ne plaisent pas à certains dirigeants du club. L’UJSF, évidemment, accepterait que le PSG présente ses excuses », lit-on dans le communiqué de l’UJSF. Le syndicat va même jusqu’à demander au Paris Saint-Germain de présenter ses excuses.

De son côté, selon Le Parisien, le club de la capitale affirme ne pas avoir été mis au courant de cette banderole réalisé à la hâte, et qui était une réponse à l'article de L'Equipe sur les habitudes de la nuit parisienne pour certains joueurs du PSG. Le champion de France a désormais un problème : soit il ne contrôle rien de ce que font les supporters malgré la promesse de le faire, soit il a été complice de cette banderole qui n'est désormais plus vraiment assumée et que le club regrette.