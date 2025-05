Le PSG commence à rendre fou Dembélé

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a la tête tournée vers ses deux finales qui l'attendent en Coupe de France et en Ligue des champions. Certains se penchent même déjà sur la Coupe du monde des clubs qui aura lieu ensuite du côté des Etats-Unis.

Le PSG peut écrire son histoire en cette fin du mois de mai. Le club de la capitale doit encore affronter le Stade de Reims en finale de la Coupe de France puis l'Inter en finale de la Ligue des champions. Ensuite, les hommes de Luis Enrique pourront se reposer quelques jours. Mais quelques jours seulement car la Coupe du monde des clubs pointe déjà le bout de son nez. Un nouveau rendez-vous qui suscite l'intérêt de pas mal de joueurs du Paris Saint-Germain. C'est notamment le cas d'Ousmane Dembélé, qui veut tout remporter avec les champions de France.

Dembélé veut en découdre

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par adidas Football (@adidasfootball)

Lors de quelques mots échangés avec le site de la FIFA, le crack parisien, qui lutte actuellement pour le gain du Ballon d'Or, a en effet indiqué concernant le Mondial des clubs : « Comme on se l’est dit en début de saison, on va essayer de remporter tous les trophées. Après, on sait que c’est difficile, il y a de très belles équipes dans cette compétition. On sait que ce premier match va être décisif. On va essayer de tout donner pour remporter ce trophée. Est-ce que je suis impatient de la jouer ? Oui. En plus, c’est aux États-Unis, un très beau pays. Je pense que cette Coupe du monde des Clubs va être exceptionnelle, juste avant la grande Coupe du monde – pour les pays. Je pense que ça va être une Coupe du monde des Clubs énorme et on a hâte d’y être ». Ousmane Dembélé n'a donc pas peur du calendrier à venir et se montre plus que confiant pour son PSG. Un PSG qui devra d'abord se concentrer sur ses deux prochains rendez-vous afin de ne pas tout gâcher en cette fin de saison.