Le PSG colle un 7-0, trois joueurs ont déçu

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a déroulé sans baisser de pied face à Saint-Brieuc, ce mercredi soir à Rennes. Mais tout n'a pas été parfait.

Face à une formation qui avait mis deux clubs de Ligue 1 au tapis, le PSG n’a pas fait dans la dentelle à Rennes. Le gros soutien populaire généré par la venue de Saint-Brieuc dans la capitale bretonne a rapidement été éteint dans une rencontre à sens unique. Paris a continué sa saison parfaite en s’imposant 7-0 face aux pensionnaires de National 2 (4e division), en parvenant à garder ce gros rythme jusqu’au bout. Des joueurs ont pu briller comme Gonçalo Ramos, impeccable à la finition, ou Désiré Doué, à l’aise dans son ancien jardin. Il y a toutefois trois éléments qui n’ont pas fait se lever les foules selon Le Parisien, qui a délivré des notes moyennes pour ces joueurs.

Hakimi discret, il se réserve

Il s’agit de Khvicha Kvaratskhelia, qui avait retrouvé ses jambes à Lyon, mais « a manqué de tranchant et de réussite lors des 45 premières minutes » et a récolté la note de 5,5/10 dans Le Parisien pour qui la montée du Géorgien ne se confirme pas. L’animation dans les couloirs n’a décidément pas été du goût du journal francilien, qui n’a pas retrouvé le grand Achraf Hakimi. Le Marocain récolte tout juste la moyenne avec 5/10, en raison de sa timidité offensive face à une équipe qui a forcément beaucoup défendu. Pour Le Parisien, le capitaine du soir a « été dans la gestion », et n’a pas forcée son talent, ce qu'il explique qu'il récolte la moins bonne note de son équipe. Pas un drame pour les supporters du PSG, qui préfèrent voir Hakimi briller en Ligue 1 et en Ligue des Champions.

Enfin, Lucas Hernandez, qui avait besoin de temps de jeu pour retrouver le rythme, a vécu un match tranquille où il s’est contenté de bien défendre face à Saint-Brieuc. Insuffisant aux yeux du journal suiveur du PSG, qui lui a collé un 5,5/10, qui aurait aimé le voir prendre quelques risques pour s’habituer à des matchs à venir qui seront de plus haute intensité. Ces derniers vont vite arriver, et l'exigence va également encore monter d'un cran dans les prochaines semaines.