Le PSG coincé au Parc des Princes, Anne Hidalgo est sereine

Face au refus catégorique d’Anne Hidalgo pour la vente du Parc des Princes, le Paris Saint-Germain s'intéresse désormais au Stade de France. Mais l’annonce du club de la capitale n’a pas l’air d’inquiéter la maire de Paris.

Le Paris Saint-Germain a perdu patience. Afin d’augmenter sa capacité d’accueil et ses revenus, le club dirigé par Nasser Al-Khelaïfi a sollicité la mairie de la capitale en vue d’un rachat du Parc des Princes. Mais le moins que l’on puisse dire, c’est que les discussions se passent mal. Les deux parties étaient d’abord très éloignées en ce qui concerne la valeur de l’enceinte convoitée. Puis la maire Anne Hidalgo a catégoriquement fermé la porte.

🔴 Le PSG confirme ce vendredi se porter candidat au rachat du Stade de France à Saint-Denishttps://t.co/iHMHrlTPyI — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) March 10, 2023

De quoi agacer le Paris Saint-Germain qui étudie ses alternatives. A commencer par le rachat du Stade de France. « Nous sommes candidats », a confirmé le club francilien ce vendredi, au lendemain du lancement de l’appel d’offres par l’Etat. Mais de son côté, Anne Hidalgo ne prend pas cette annonce au sérieux et considère que les Parisiens ne peuvent pas déménager. « Chacun est libre et chacun prend ses responsabilités, a réagi la maire auprès de L’Equipe. L'histoire du PSG est au Parc des Princes. Le Parc appartient aux Parisiens, et bien sûr avec son club, parce que ce lien doit être un beau lien fort. »

Un coup de bluff du PSG ?

« Il est donc indispensable d'accompagner le club dans ses ambitions et c'est ce que l'on souhaite faire, a ajouté Anne Hidalgo. Après, le PSG hors du Parc n'est plus tout à fait le PSG donc c'est une autre histoire. Je ne vais pas commenter car je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Chacun est libre de raconter l'histoire qu'il veut raconter. Après, il y a l'histoire, la vraie, celle qui s'écrit au coeur des gens, au coeur de toutes celles et ceux qui aiment le foot. » Reste à savoir s’il s’agit vraiment d’un coup de bluff de la part du Paris Saint-Germain.