Le PSG cible un génie plus précoce que Yamal

Par Eric Bethsy

Pendant que le Paris Saint-Germain dispute le Mondial des clubs aux Etats-Unis, son conseiller sportif Luis Campos garde évidemment un œil sur le marché des transferts. Le Portugais reste à l’affût pour de jeunes talents aussi prometteurs que l'international grec Konstantinos Karetsas.

Le Paris Saint-Germain ne parviendra sans doute pas à chiper Lamine Yamal au FC Barcelone. Mais en guise de consolation, le club de la capitale pourrait mettre la main sur un talent de cette même génération 2007. Le compte X PSG Reporter affirme que le conseiller sportif Luis Campos a inclus le nom de Konstantinos Karetsas (17 ans) dans sa shortlist. Le milieu offensif du Racing Genk n’a pas encore explosé au plus haut niveau. Il n’empêche que sa première saison chez les pros a déjà marqué les esprits.

On évoquait ces derniers mois un vif intérêt d’Arsenal, pendant que d’autres cadors comme la Juventus Turin, Manchester City et le Bayern Munich suivent attentivement son évolution. Considéré comme un grand espoir, le natif de Genk aurait pu intégrer la Belgique de Rudi Garcia. Mais après avoir fréquenté les sélections de jeunes belges, Konstantinos Karetsas a fini par choisir la Grèce. Sa décision a beaucoup fait parler, d’autant que le meneur de jeu a réussi ses débuts avec les Grecs.

Le record de Karetsas

Contre l’Ecosse (3-0) en mars dernier, le talent sous contrat jusqu’en 2027 est devenu le plus jeune buteur de l’histoire de la Ligue des Nations à 17 ans et 124 jours, devant un certain Lamine Yamal (17 ans et 253 jours). C’est dire la précocité du crack repéré par le Paris Saint-Germain. Il n’est donc pas étonnant d’apprendre que Genk l’a blindé avec une clause libératoire à 40 millions d’euros. Le montant n’a pas l’air de refroidir les Parisiens qui, d’après le journaliste Achille Ash, auraient prévu d’intégrer Konstantinos Karetsas à leur équipe U23 dans un premier temps.