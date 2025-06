Le PSG cible sept défenseurs monstrueux

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG cherche à tout prix un défenseur central au mercato et Luis Campos multiplie les pistes. Sept joueurs figurent sur la short-list du dirigeant portugais et Kim Min-Jae n’en ferait finalement pas partie.

Le Paris Saint-Germain a réalisé une saison exceptionnelle en décrochant la première Ligue des Champions de son histoire et il le doit en grande partie à sa défense. Hakimi, Nuno Mendes, Marquinhos et Pacho ont livré une saison mémorable dont on se souviendra longtemps dans la capitale française, guidant l’équipe de Luis Enrique vers le sacre européen. Mais pour Luis Campos, l’obsession de ce mercato estival est tout de même de préparer la succession de Marquinhos, car le capitaine brésilien n’est pas éternel et l’heure est venu de se pencher sur l’avenir.

Le PSG pas si chaud sur Kim Min-Jae ?

Le PSG souhaite donc recruter un jeune défenseur central droitier dans les semaines qui viennent. Le nom de Kim Min-Jae a été évoqué, une cible pas si chaude que cela si l’on se fie aux informations de PSG Inside Actu. Selon le compte insider spécialisé dans le mercato parisien, Luis Campos cible au moins sept autres défenseurs centraux avant l’international sud-coréen du Bayern Munich : Tomas Araujo (Benfica), Illya Zabarnyi (Bournemouth), Mario Gila (Lazio Rome), Cristhian Mosquera (Valence), Joel Ordonez (Bruges), Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe) et enfin Ibrahima Konaté (Liverpool).

Une liste qui ne comprend donc pas Kim Min-Jae, et qui prouve surtout que Luis Campos ne manque pas d’idées pour renforcer la défense du PSG. Des pistes toutes valorisées à 30 millions d’euros ou plus sur le marché des transferts, ce qui ne devrait pas vraiment poser de problème au champion de France en titre, lequel n’avait pas hésité à poser 40 millions d’euros sur la table pour le prometteur Willian Pacho il y a un an. Un investissement que le Qatar ne regrette pas au vu de la saison phénoménale réalisée par l’international équatorien dans la capitale française. Une réussite que le PSG souhaite au prochain défenseur qu’il recrutera lors de ce mercato.