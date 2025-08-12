Le PSG cible 11 joueurs pour 15 jours de folie

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG est en position d'attente au mercato, mais cela ne va plus durer longtemps. Les deux "Luis" sont au travail pour renforcer l'équipe rapidement en ce mois d'août.

Deux gardiens. Voici pour le moment le mercato du PSG à quelques heures du premier match officiel de la saison. Même pour une équipe qui a très bien tourné lors du dernier exercice, qui possède un effectif jeune et copieux, et n’a perdu aucun joueur majeur cet été, cela fait très peu. Cela devrait donc bouger dans les deux dernières semaines du mercato, alors que Luis Enrique vient tout de juste de retrouver ses troupes pour préparer le match de mercredi contre Tottenham.

Luis Campos prêt pour le feu d'artifice

L’entraineur espagnol a volontairement voulu faire une pause la plus longue possible, et cela concerne aussi le mercato, où cela n’a guère évolué sur le recrutement. Lucas Chevalier est arrivé et Illya Zabarnyi va l’imiter, mais c’est loin d’être suffisant pour compléter l’effectif des champions d’Europe. Luis Campos travaille sur de nombreuses pistes, et celles-ci vont être activées dans les prochaines heures. C’est le compte spécialisé PSG Inside Actus qui l’affirme, le PSG ne manque pas d’objectifs pour la dernière ligne droite du mercato, avec pas moins de 11 joueurs dans le viseur. Certains sont bien connus, d’autres pourraient représenter une vraie surprise si les dossiers allaient au bout.

Il y a surtout beaucoup de monde pour renforcer le milieu de terrain, qui est de qualité au Paris SG, mais manque clairement de profondeur. Ainsi, sont ciblés des joueurs comme Carlos Baleba (Brighton), Angelo Stiller (Stuttgart), Ederson (Atalanta), Morten Hjulmand (Sporting), Kephren Thuram (Juventus) et Rodrigo Mora (Porto). Au niveau de l’ailier, le rêve est toujours d’aller chercher Maghnès Akliouche (Monaco), ou de faire venir l’hiver prochain Rayan (Vasco de Gama).

Enfin, en cas de départ de Lucas Beraldo, le PSG s’activera pour un défenseur central. Ce serait soit Arda Akcicek (Fenerbahçe), Tomas Araujo (Benfica) ou Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen). Des profils déjà identifiés donc, et qui sont pour certains loin d’être nouveaux. Mais le PSG se tient désormais prêt à bondir pour frapper encore un ou deux grands coups au mercato dans les dernières lueurs du mois d’août.