Le PSG chipote pour 500 euros, le mercato est grotesque

L'entraîneur du PSG ne l'a pas caché en conférence de presse avant le match contre Lille, le mercato parisien commence à l'agacer tant il traîne. Dans la cible de Christophe Galtier, Antero Henrique.

Christophe Galtier n’est pas Mauricio Pochettino, et le technicien français du Paris Saint-Germain n’a pas l’intention de transformer les rendez-vous avec la presse en séance d’hypnose collective. L’ancien coach de Nice ne se prive pas de faire passer des messages et c’est ce qu’il a fait avant la rencontre de Ligue 1, dimanche soir à Lille. Interrogé sur la situation du mercato parisien, Galtier n’a pas masqué son très vif agacement, rappelant que le calendrier du PSG allait devenir totalement fou avec trois matchs par semaine jusqu’en novembre, un rythme imposé par le calendrier du Mondial au Qatar. Estimant qu’il lui fallait encore des joueurs, l’entraîneur français a donc mis la pression sur ses dirigeants, et surtout sur Antero Henrique, qu’il a clairement ciblé.

Le Pigeon Saint-Germain c'est fini au mercato

Ce dernier a fait son retour cet été au Paris Saint-Germain à la demande de Nasser Al-Khelaifi, lequel lui a confié pour mission de négocier les détails des contrats pour les ventes et les recrutements. Et désormais officiellement sous la menace du fair-play financier de l’UEFA, le président qatari du PSG a demandé à Henrique de ne pas se laisser déborder dans les négociations. Le problème débute là pour les champions du France dans ce marché es transferts 2022 qui s'éternise et ne paraît plus aussi spectaculaire que dans un passé récent. Car Antero Henrique est un collaborateur fiable pour NAK et ce dernier sait qu'il peut compter sur le Portugais.

Antero Henrique a en effet pris à la lette l'ordre de Nasser Al-Henrique, et plusieurs clubs européens l’ont constaté. Car là où Leonardo ne se battait pas comme un chiffonnier sur le plan financier lorsqu’il négociait pour le compte du Paris Saint-Germain, Antero Henrique a poussé le curseur loin, très loin et même trop loin selon Le Parisien. « Il parlemente pour 500 euros », fulmine, dans le quotidien régional, un proche du PSG, qui voit dans cette gestion excessive la véritable raison de la longueur des négociations dans certains dossiers, Fabian Ruiz et Milan Skriniar notamment, au point même de faire échouer celle qui envoyait le joueur de l’Inter à Paris.