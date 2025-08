Le PSG change d'avis dans un dossier à 65 ME

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Ce mois d'août risque d'être mouvementé pour le PSG sur le marché des transferts. Au rayon des départs, Gonçalo Ramos pourrait bien quitter le navire, lui qui ne manque pas de courtisans.

Le Paris Saint-Germain peine à démarrer son mercato estival pour le moment. Pourtant, du mouvement est attendu dans la capitale. Luis Campos souhaite prendre son temps afin de ficeler les meilleures affaires. Le Portugais doit également gérer habilement les prochains départs. D'autant que certains éléments sont appréciés par Luis Enrique. C'est le cas de Gonçalo Ramos. Si l'attaquant portugais manque de temps de jeu, il est un super remplaçant précieux pour le collectif du PSG. Mais voilà, si Paris veut le garder, le club de la capitale pourrait bien finir par le laisser partir.

Gonçalo Ramos, le PSG prêt à faire un sacrifice

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gonçalo Ramos 🇵🇹 (@goncaloramos88)

Selon les informations de Caught Offside, les champions d'Europe se montrent désormais ouverts à une vente de l'ancien du Benfica. Il faut dire que les clubs intéressés sont nombreux. C'est le cas en Premier League d'Aston Villa, Newcastle, mais surtout de Manchester United et Liverpool. Les Reds aimeraient beaucoup s'attacher les services de Gonçalo Ramos et pensent avoir une belle carte à jouer. Le Parisien serait même le plan B de Liverpool en cas d'échec de l'opération Alexander Isak. A noter qu'en Italie, la Juve et le Napoli sont également dans le coup pour Gonçalo Ramos. Le média précise que le Paris Saint-Germain attend près de 65 millions d'euros pour laisser partir le Lusitanien. Son départ de la capitale française pourrait entrainer l'arrivée d'un nouvel attaquant au PSG. Beaucoup de choses peuvent encore se passer sur ce marché des transferts, surtout dans un club comme le Paris Saint-Germain.