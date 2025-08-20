Le PSG change brutalement d'avis sur Kang-In-Lee

Dans : PSG.

Par Nathan Hanini

Décisif depuis le début de saison avec le Paris Saint-Germain, Kang-in-Lee étudie ses options pour quitter la capitale. Si le PSG ouvrait la porte à un départ il y a quelques semaines, la position a changé depuis l’ouverture de l’exercice 2025/2026.

Joueur très présent dans la rotation de Luis Enrique la saison dernière, Kang-In-Lee a peut-être terminé son aventure du côté de la capitale française. Le joueur veut plus de temps de jeu en vue de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. Depuis le début du mercato, l’international Sud-Coréen (36 sélections, neuf buts) est annoncé sur les tablettes de beaucoup de clubs. Naples et des formations de Premier League ont manifesté un intérêt pour le joueur. Dernièrement, c'est Arsenal qui a ouvert la porte à l’ancien joueur de Valence. Si initialement le Paris Saint-Germain était ouvert à un départ, la tendance a quelque peu changé ces derniers temps.

Le PSG souhaite le conserver

🔴🔵 Pour Lee Kang-In, des intérêts existent depuis un moment. Initialement, le club était très ouvert à un départ, mais depuis la reprise, la direction envisage finalement de le conserver (sauf grosse offre).



Dans tous les cas, si jamais il venait à quitter le club, il serait… pic.twitter.com/t7vJygGp3O — Djamel 🇵🇸 (@Djaameel_) August 19, 2025

Selon l’insider Djamel, sur X, le Paris Saint-Germain a changé son fusil d’épaule concernant l’avenir de Kang-In-Lee. Depuis la reprise, le club de la capitale souhaite conserver le joueur de 24 ans. Si une offre arrive sur la table, le vainqueur de la Ligue des Champions pourrait envisager de le vendre, mais il sera remplacé numériquement avant la fin du mercato. « Il faudrait une offre très attractive pour faire changer l'état-major du club, » explique le journal l’Equipe. Buteur lors de la Supercoupe de l’UEFA, le Sud-Coréen s’est déjà montré décisif sur ce début de saison. Élément important de la rotation de Luis Enrique, Kang-In-Lee fait partie des dernières interrogations du mercato parisien avant sa fermeture dans douze jours.