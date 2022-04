Le PSG champion, Messi écrase Cristiano Ronaldo

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Premier titre en France pour Lionel Messi, ce qui lui permet de repousser encore un peu plus loin Cristiano Ronaldo.

La fin de saison approche et les titres commencent à tomber. En Allemagne, le Bayern Munich a été sacré champion et c’est désormais le cas du PSG en France. Le titre n’a pas vraiment été fêté à Paris, où l’échec en Ligue des Champions est encore dans toutes les têtes. La déception de se faire sortir en 1/8e de finale alors que l’effectif construit autour de stars mondiales laissait penser à une Dream Team capable de tout écraser sur son passage. Malgré cela c’est un titre de plus et notamment une première pour certains joueurs en France. C’est le cas de Lionel Messi, qui remporte son premier titre après les échecs en Coupe de France, au Trophée des Champions et en Ligue des Champions. Habitué à soulever des trophées, l’Argentin n’a forcément pas remporté le titre le plus prestigieux de sa carrière, mais il compte quand même. Surtout quand il est question de l’histoire du football, et du nombre de titres remportés par les plus grands joueurs.

Messi et Cristiano Ronaldo, il y a plus fort

Lionel Messi, all 39 career titles:



1 Copa America 🇦🇷🏆

1 U20 World Cup 🇦🇷🏆

1 Olympic Gold Medal 🇦🇷🏅

10 La Liga 🇪🇸🏆

7 Copa del Rey 🇪🇸🏆

8 Supercopa 🇪🇸🏆

4 UEFA Champions League 🇪🇸🏆

3 Club World Cups 🇪🇸🏆

3 UEFA Super Cups 🇪🇸🏆

1 Ligue 1 🇫🇷🏆 pic.twitter.com/fSs9wOQshu — Roy Nemer (@RoyNemer) April 23, 2022

Ainsi, le numéro 30 du PSG a désormais 39 trophées sa vitrine avec ce titre en Ligue 1, son premier sous le maillot parisien. De quoi devancer désormais de cinq unités Cristiano Ronaldo, qui reste bloqué avec 34 titres, surtout avec sa saison terminée les mains vides à Manchester United. Toutefois, Lionel Messi a encore du chemin à faire avant de rejoindre le premier de ce classement. Ancien coéquipier de Messi, Daniel Alves est en effet une machine à gagner qui a 43 trophées à son actif, même si le Brésilien n’a pas non plus réussi à augmenter ce chiffre cette saison, que ce soit avec sa sélection ou depuis son retour au Barça.