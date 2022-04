Le PSG champion, les supporters se barrent en plein match

Dans : PSG.

Par Nicolas Issner

Après l'humiliation en Ligue des champions, le divorce entre le PSG et ses supporters continue en cette fin de championnat. Face à Angers, les ultras parisiens ont quitté le stade à vingt minutes de la fin du match.

Le PSG a bien perdu ses plus fervents supporters. Alors que la tension est palpable entre les deux clans, le Collectif Ultra Paris (CUP) a encore montré son mécontentement à ses joueurs. Lors de la victoire (3-0) du PSG à Angers, rapprochant le club vers son dixième titre de champion de France, le CUP a quitté le Stade Raymond-Kopa à la 70e minute. Du déjà vu puisque le CUP avait déjà grogné contre l'Olympique de Marseille dimanche dernier dans le cadre de l'opération « Présents mais silencieux ». Pas d'encouragements avant la rencontre ni au début du match, pas de banderoles, pas de sifflets prononcés contre les joueurs de l'OM...Ce fut déjà le cas contre Lorient au Parc des Princes ces dernières semaines avec des encouragements très très silencieux. Un comportement qui ne plaît pas aux joueurs. « Je ne m’y attendais pas. Ce n’est pas le moment de faire ça. On comprend s’ils n’ont pas eu de réponse. Mais il fallait mettre la fierté et l’orgueil de côté. Moi, comme joueur, je ne suis pas d’accord » a déclaré le capitaine parisien après le Clasico.

Vers le boycott du dixième titre ?

j'ai connu dans les années 1980 un #ParcdesPrinces vide et sans chaleur face à l'#OM, avant la rivalité avec le #PSG ... 40 ans après, j'espère ne pas revivre un tel moment dimanche soir ❤️💙🙏🏻 — Michel Kollar (@michelkollar) April 15, 2022

Le week-end prochain, le PSG aura l'occasion de glaner son dixième titre de champion de France face au RC Lens. Une éventuelle communion au Parc des Princes lors de cette 34e journée de Ligue 1, mais peut-être sans ses supporters alors que le PSG a déjà enregistré 97,6% de taux de renouvellement Porte d'Auteuil pour la saison prochaine. Le PSG, détenu par Qatar Sports Investments depuis 2011, est déjà en train de préparer ses festivités pour samedi prochain et espère que le CUP sera de la partie, neuf ans après l'obtention du premier titre de champion de France sous pavillon qatari. En plus des résultats sportifs décevants cette saison, le CUP a dit se battre pour une autre cause : celle des couleurs Bleu et Rouge. Lors du Clasico remporté (2-1) par le leader de la Ligue 1, il a été demandé aux membres du Collectif Ultra Paris de venir vêtu d'un maillot Hechter. Le mythique maillot parisien est demandé par les fans du PSG, mécontents des récents maillots jugés comme ne respectant pas l'identité du club.