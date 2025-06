Le PSG champion d'Europe, l'Arabie Saoudite intervient

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Le marché des transferts estival a ouvert ses portes le lundi 16 juin dernier et le Paris Saint-Germain se montre particulièrement actif. Dans le sens des départs, plusieurs joueurs sont ciblés par Al-Hilal, lequel compte bien dépouiller l'effectif parisien.

C'est en tant que vainqueur de la dernière Ligue des champions que le Paris Saint-Germain a entamé la Coupe du monde des clubs. Une victoire écrasante 4 à 0 contre l'Atlético de Madrid qui s'est retrouvé noyé, comme bien d'autres avant, par un collectif très bien huilé. Pour autant, l'effectif parisien est loin d'être parfait. Des recrues sont attendues avec impatience à certains postes clés, tandis que d'autres joueurs, considérés comme moins importants, ne seront pas retenus en cas d'offres intéressantes. Parmi les nombreux joueurs parisiens pistés, trois d'entre eux sont dans le viseur d'un seul et même club : Al-Hilal, en Arabie saoudite.

Le PSG attaqué par Al-Hilal

Rodrygo viré, le PSG tient une magistrale revanche https://t.co/gzOfRcBbp8 — Foot01.com (@Foot01_com) June 19, 2025

Le match d'Al-Hilal face au Real Madrid a permis de montrer que le football saoudien n'était pas complètement à la rue. Et pour aller encore plus loin, le pensionnaire de Saudi Pro League veut s'offrir trois champions d'Europe. Rien que ça. En effet, selon les informations de PSGInside_Actu parues sur X, l'équipe entrainée par Simone Inzaghi a manifesté son intérêt pour Fabian Ruiz, Lee Kang-in et Lucas Hernandez. Rapidement, les dirigeants parisiens ont fermé la porte à double tour pour leur milieu de terrain espagnol sur qui Luis Enrique compte beaucoup. Une preuve de son importance, car l'ancien napolitain a vu son statut changer ces derniers mois. Et les offres pour le faire venir également, même si cela affaiblirait le PSG.

Quant aux deux autres joueurs ciblés par Al-Hilal, leur situation pourrait bien évoluer en fonction des offres proposées. Le Sud-Coréen n'a pas sa place en tant que titulaire au sein de l'effectif parisien et pourrait bien décider d'aller voir ailleurs. Le champion du monde 2018, lui, n'a pas forcément prévu de partir, mais face aux très lucratives propositions saoudiennes, rien n'est jamais vraiment acté.