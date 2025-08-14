Le PSG chambre Cucurella après son titre

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Suspendu pour la Supercoupe d'Europe face à Tottenham à cause d'un carton rouge récolté en finale de la Coupe du monde des clubs face à Chelsea après avoir tiré les cheveux de Marc Cucurella, João Neves a subi le même traitement de la part de ses coéquipiers.

Luis Enrique s'est certainement rongé les ongles quand il a appris que João Neves ne serait pas disponible pour la Supercoupe d'Europe. Lors de la finale de la Coupe du monde des clubs face à Chelsea le 13 juillet dernier, le milieu de terrain portugais s'était rendu coupable d'un geste inutile. En tirant les cheveux de Marc Cucurella, il avait récolté un carton rouge ; une sanction qui lui a valu d'être suspendu pour deux matchs avec le Paris Saint-Germain. Face à Tottenham et Nantes, donc. A Udine, l'entraineur parisien n'a pas pu compter sur son prodige dans l'entrejeu. Pas de conséquences graves, heureusement, puisque les Parisiens l'ont remporté sur le fil aux tirs au but après avoir rattrapé un retard de deux buts dans les dernières minutes. Pendant les célébrations entre joueurs et supporters, plusieurs joueurs parisiens ont justement chambré João Neves.

João Neves, le groupe vit bien

Tão judiando do João Neves pqp kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/J04K7F8tQU — Portal PSG Brasil • 🇧🇷 (@portalpsg) August 13, 2025

La raison de l'absence de João Neves pour la Supercoupe d'Europe était apparemment un motif de rigolade dans le vestiaire parisien. Sur les images des célébrations, on peut notamment voir Marquinhos, Gonçalo Ramos et Vitinha tirer les cheveux du Portugais pendant que celui-ci s'avançait vers ses supporters pour brandir le trophée. Un geste qui rappelle de toute évidence celui de João Neves sur Marc Cucurella. Un chambrage qui ne l'a visiblement pas touché puisqu'il était hilare, autant que ses coéquipiers contre lui.

Ces images font en tout cas un bien fou aux supporters parisiens, lesquels restaient sur la lourde défaite en finale de la Coupe du monde des clubs. Avec ce trophée pour commencer la saison 2025-2026, les hommes de Luis Enrique montrent déjà qu'ils seront à nouveau une équipe à craindre.