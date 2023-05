Le PSG chahuté dans un dossier à 50 ME

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG ne manque pas d'idées sur le marché des transferts. Luis Campos cherche des milieux de terrain et apprécie le profil de Manu Koné (Borussia Monchengladbach).



Le PSG n'a plus qu'une rencontre à jouer cette saison en Ligue 1. Ce sera face à Clermont samedi soir au Parc des Princes. Ensuite, les champions de France pourront se pencher sur leur intersaison. Luis Campos est très surveillé par sa direction après deux mercatos ratés. Le conseiller sportif portugais ne manque pas d'idées pour renforcer le PSG. Il lui faudra aussi certainement trouver un nouvel entraineur, qui valide une partie de ses idées. Parmi ces dernières, on peut citer Manu Koné. Le milieu de terrain brille depuis quelques mois sous le maillot du Borussia Monchengladbach. En fin de contrat en 2025, le Franco-Ivoirien est très courtisé et devrait partir cet été.

Manu Koné, le PSG largué ?

Manu Koné ne manque pas de prétendants. Parmi les équipes intéressés : Le PSG, Manchester United ou encore Liverpool. Trois destinations qui plaisent beaucoup à l'ancien joueur de Toulouse. Mais plus le temps passe et plus le club de la capitale semble prendre du retard dans ce dossier. Selon les informations de Bild, Liverpool est le club le plus pro-actif. Jürgen Klopp voudrait absolument recruter Manu Koné. Liverpool est disposé à envoyer une offre de près de 50 millions d'euros à Monchengladbach pour faire céder le club allemand. Le média rajoute que pour le moment, le Borussia se montre gourmand et espère faire monter les enchères pour le joueur de 22 ans. Du côté de Manu Koné, on espère jouer le plus possible la saison prochaine, peu importe le club. Le milieu de terrain veut garder une place importante pour mettre toutes les chances de son côté pour être appelé en équipe de France un jour. Le PSG sait donc à quoi s'en tenir et devrait accélérer le mouvement au mercato dès la rencontre face à Clermont terminée.