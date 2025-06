Le PSG cartonne, le Real copie sa stratégie

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Parti pour animer le mercato estival, le Real Madrid semble suivre un plan bien défini. La Maison Blanche se focalise sur de jeunes joueurs confirmés. Une stratégie comparable à celle du Paris Saint-Germain, récent vainqueur de la Ligue des Champions avec la manière.

Loin d’être prioritaire dans l’agenda du Real Madrid il y a encore quelques mois, le Mondial des clubs est devenu la nouvelle obsession des Merengue. Ce n’est pas un hasard si le vice-champion d’Espagne accélère son recrutement. L’équipe désormais entraînée par Xabi Alonso compte se présenter aux Etats-Unis avec le meilleur effectif possible. Un sacre dans cette compétition lui permettrait de sauver les apparences après une saison sans trophée majeur. La Maison Blanche s’est donc donnée les moyens de se racheter, mais sans se jeter sur le premier renfort venu.

Le Real prend un coup de jeune

Le Real Madrid recrute avec un critère important, à savoir celui de la jeunesse. Le défenseur central Dean Huijsen (20 ans), recruté à Bournemouth pour 60 millions d’euros, et le latéral droit Trent Alexander-Arnold (26 ans), payé 10 millions d’euros pour avancer sa venue, vont effectivement rajeunir l’effectif madrilène. Une fois les départs de Luka Modric (39 ans) et de Lucas Vazquez (33 ans) actés après le Mondial des clubs, la moyenne d’âge du Real Madrid va tomber à 25,3 ans. Soit trois ans de moins comparé au groupe qui avait débuté la saison 2022-2023, compare le quotidien As.

Le XI de départ du Paris SG ce soir est âgé en moyenne de 21 ans et 251 jours, soit le plus jeune jamais aligné dans l’histoire du club. ❤️💙#MHSCPSG pic.twitter.com/1rLwDs230S — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 10, 2025

Et la moyenne d’âge devrait encore baisser compte tenu des cibles du Real Madrid. Le club dirigé par Florentino Pérez souhaite attirer des talents comme Alvaro Carreras (22 ans), Angelo Stiller (24 ans), Florian Wirtz (22 ans), sans compter Nico Paz (20 ans) pour lequel les Merengue disposent d’une option de rachat. Les Merengue se présenteront donc avec une équipe pour le présent et l’avenir, à l’image de ce réalise avec succès le Paris Saint-Germain qui vient d’aligner le plus jeune onze pour une finale de la Ligue des Champions au 21e siècle (25 ans et 96 jours).