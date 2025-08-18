Le PSG cache 755ME dans son vestiaire

Dans : PSG.

Par Nathan Hanini

Le Paris Saint-Germain a lancé sa saison de la meilleure des manières cette semaine en s’imposant en Supercoupe de l’UEFA mais également pour la première journée de Ligue 1. La formation de Luis Enrique est également sans surprise l’équipe la mieux valorisée du championnat de France

Deux matchs, deux victoires et un trophée. La saison du Paris Saint-Germain ne pouvait pas mieux débuter. Mercredi dernier, les hommes de Luis Enrique ont glané un premier trophée dans cet exercice 2025/2026 en s’imposant face à Tottenham aux tirs au but. Menée 2-0, la formation du technicien espagnol est revenue dans les ultimes secondes. Dimanche, du côté de Nantes, le club de la capitale a fait le travail avec une équipe remaniée pour s’imposer sur la plus petite des marges (1-0). Paris a une nouvelle fois montré sa supériorité en Ligue 1. Une supériorité qui est également dans la valeur marchande de l’effectif des jooueurs du PSG.

Au-dessus en Ligue 1, hors du podium en Europe

🔎 #PSG dans le Top 5 des marques de clubs de football les + valorisées (1,4 Md€) et dans le Top 10 des valeurs d'entreprises (4 Mds€) | @BrandFinanceF



👓https://t.co/Oah2pUkojb https://t.co/MRoVXqqIai pic.twitter.com/03iUnTWumH — Observatoire du Sport Business (@Obs_Sport_Biz) August 17, 2025

Ce lundi, le média Sportune a dévoilé la valeur du onze type du Paris Saint-Germain. L’équipe de Luis Enrique vaut 755 millions d’euros, loin devant le reste de la Ligue 1. Chaque joueur est évalué en moyenne à 68,64 millions d’euros, soit trois fois la valeur totale du FC Metz (26,3 millions d’euros au total) selon Sportune. Toujours selon le média français, les trois joueurs offensifs de la capitale les mieux cotés du onze de départ sont Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé avec une valeur de 90 millions d’euros.

Du côté de la valeur la plus basse, il faut se tourner vers la nouvelle recrue Lucas Chevalier. L’ancien portier du LOSC est estimé à 30 millions d’euros selon Transfermarkt alors même que le Paris Saint-Germain a déboursé près de 55 millions d'euros, bonus compris, pour le faire venir. Une donnée qui montre la nette supériorité financière du vainqueur de la Ligue des champions par rapport aux autres équipes de Ligue 1. Toujours selon Transfermarkt, la valeur de l’effectif parisien se classe quatrième en Europe derrière Manchester City, Arsenal et le Real Madrid.