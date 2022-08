Le PSG boucle une vente à 6 ME, le dégraissage continue !

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Avant de pouvoir accueillir des nouveaux joueurs, le PSG va devoir dégraisser. Le club de la capitale a trouvé un point de chute à Eric Dina-Ebimbe.

Le PSG a encore pas mal de travail sur le marché des transferts. Les champions du monde veulent en effet recruter trois joueurs. Mais pour cela, il faut vendre. Les chantiers sont nombreux pour Luis Campos et consorts au regard du nombre de joueurs indésirables au PSG. Mais tout semble s'accélérer ces dernières heures. Au milieu de terrain, Ander Herrera va s'engager dans les prochaines heures avec l'Athletic Bilbao après avoir résilié son contrat. Autre milieu de terrain sur la sellette : Eric Dina-Ebimbe. Le jeune titi va lui prendre le chemin de l'Allemagne.

Dina-Ebimbe, affaire conclue !

Selon les informations de Sky Sports Allemagne, l'Eintracht Francfort et le Paris Saint-Germain ont maintenant un accord total pour le joueur de 21 ans. Pour s'offrir le titi du PSG, la formation allemande va débourser un chèque de 6 millions d'euros. Un montant au rabais pour le club de la capitale, alors que la direction francilienne en voulait 10. Mais un pourcentage à la revente important a notamment été négocié, toujours d'après le média spécialisé. La visite médicale de l'ancien joueur de Dijon est prévue cette semaine, lui qui était déjà proche de signer à Francfort l'hiver dernier. Le futur départ de Dina-Ebimbe, comme celui d'Herrera et celui probable de Leandro Paredes, a pour but de faire de la place pour l'arrivée de Fabian Ruiz. L'international espagnol est déjà d'accord avec le PSG sur les bases d'un contrat de 5 saisons. En plus du joueur de Naples, les champions de France souhaitent recruter un défenseur et un attaquant. Ce dernier pourrait bien être Marcus Rashford. Mais l'Anglais est estimé à plus de 100 millions d'euros par Manchester United. A savoir si Luis Campos et le PSG miseront autant sur l'international anglais.