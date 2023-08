Le PSG bloqué par ses lofteurs, ça devient embarrassant

Dans : PSG.

Le PSG tente toujours de faire partir les membres de son loft avant la fin du marché des transferts. Problème, le club de la capitale peine à trouver des portes de sortie à ses indésirables.

A Paris peut-être plus qu'ailleurs, la fin du marché des transferts va être intéressante. En plus des quelques nouvelles signatures que le PSG veut faire, les champions de France se doivent aussi de dégraisser. Déjà, Renato Sanches, Leandro Paredes, Abdou Diallo ou encore Neymar Jr ont quitté le navire récemment. Mais le travail restera important pour le PSG dans les prochaines heures. Si le loft s'est en partie vidé, il reste encore beaucoup de joueurs qui voient leur avenir bloqué. Et la crainte de les réintégrer au 1er septembre grandit de jour en jour dans la capitale.

Les indésirables, le PSG ne s'en sort pas

Ces dernières heures, PSG Talk a fait le point sur la situation du loft à Paris. Concernant Marco Verratti, la situation reste assez floue, même s'il se dit que l'Arabie saoudite et plus particulièrement Al-Alhi vont de nouveau soumettre une offre au club de la capitale. Autre gros salaire du PSG à être toujours là, Keylor Navas. Le portier de 36 ans peine à se trouver un nouveau point de chute. Son salaire et sa dynamique ne jouent pas en sa faveur. Il pourrait bien rester en tant que numéro 2 de Gianluigi Donnarumma.

Plusieurs dossiers à l'arrêt

Mais les trois dossiers les plus complexes sont clairement autour de Georginio Wijnaldum, Julian Draxler et Layvin Kurzawa. Le premier cité voudrait rompre son contrat avec le PSG. Impossible pour les champions de France, qui ont fixé son prix à 6 millions d'euros. Des clubs aux Pays-Bas sont intéressés, tout comme l'Arabie saoudite, même si le pays du Golfe n'est pas sûr de vouloir passer à l'action. Concernant l'Allemand, il a aussi des touches en Saudi Pro League. La Bundesliga garde un oeil sur lui de la même manière et tout porte à croire que le PSG fera tout pour s'en débarrasser.

Enfin, la situation autour de Kurzawa est assez insolite. Le latéral gauche est présent dans le groupe de Luis Enrique et s'entraine normalement. Kurzawa profite de la blessure de Nuno Mendes et de l'absence de Juan Bernat pour faire illusion. Reste à savoir si cela sera suffisant pour gagner une place cette saison ou intéresser suffisamment un club pour qu'il passe à l'action. Pas mal de travail attend donc Luis Campos dans les prochaines heures.