Le PSG bloque les départs de Skriniar et Asensio

Poussés vers la sortie, Milan Skriniar et Marco Asensio font l’objet d’un accord pour un double transfert définitif à Fenerbahçe. Mais avant d’autoriser ses deux joueurs à s’envoler pour la Turquie, le club francilien attend des garanties concernant un premier versement.

D’ici la reprise de l’entraînement fixée le mercredi 6 août, soit deux jours après la date initialement fixée, le Paris Saint-Germain devrait enregistrer d’autres départs. Il serait étonnant que Milan Skriniar et Marco Asensio débutent la préparation orchestrée par Luis Enrique et son staff technique. Rappelons que les deux Parisiens reviennent de prêt, l’un à Fenerbahçe et l’autre du côté d’Aston Villa. Et c’est justement le club turc qui tente de finaliser leurs transferts définitifs.

🚨🟡🔵 Fenerbahçe are at final stages of Milan Škriniar deal after new bid revealed last week!



Details being sorted and then PSG can give the green light for Škriniar to travel to Istanbul already this week. 👀✈️ pic.twitter.com/JXA4H4WK0F