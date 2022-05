Le PSG battu, Pogba a choisi la Juve !

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Paul Pogba quittera prochainement Manchester United, libre de tout contrat. Le champion du monde, courtisé par la Juve, va faire son retour en Serie A.

A 29 ans, Paul Pogba veut s'offrir un nouveau défi. Le milieu de terrain tricolore n'a pas forcément connu le retour souhaité à Manchester United. Ses performances en dents de scie et son attitude ont fini par en agacer certains dans le Nord de l'Angleterre. Fort d'un statut de champion du monde et d'un talent intrinsèque toujours bien présent, Pogba garde une très belle cote sur le marché des transferts. Et alors qu'on le pensait promis à une arrivée au PSG, c'est bien plutôt du côté de la Juve qui la Pioche se dirige. C'est en tout cas ce que nous apprend ces dernières heures la Gazzetta dello Sport, qui affirme que le retour de Pogba chez les Bianconeri est acté, le tout sur les bases d'un contrat de trois saisons.

Pogba aime bien ses ex

Comme avec Manchester United, Paul Pogba s'apprête donc à retourner en Serie A, six ans après avoir quitté la Juve contre un chèque de 105 millions d'euros. La Vieille Dame, qui compte bien relancer un nouveau projet après deux saisons totalement ratées, a su se montrer convaincante pour séduire Pogba. Le champion du monde touchera avec la Juve 7,5 millions d'euros net par an plus des bonus, estimés au total à 10 millions d'euros. Une offre inférieure à celle que lui faisait le PSG (salaire de 12 millions d'euros). Problème, les derniers contacts avec le club de la capitale remontent à début mai. Désireux de vite boucler son avenir et de ne pas attendre trop longtemps le PSG, Pogba a donc dit oui à la Juve. Selon Santi Aouna, Nasser Al-Khelaïfi n'était pas très chaud à l'idée de récupérer le Français, au contraire de Leonardo. Or, la place du Brésilien semble condamnée dans la capitale. Du côté de Pogba, on aura joué son dernier match à Manchester United le 19 avril dernier contre Liverpool, victime ce jour-là d'une blessure au mollet. Si tout ne se sera pas déroulé comme prévu avec les Red Devils, Pogba pourra néanmoins se targuer d'avoir glané une Ligue Europa en 2017. A lui désormais de redonner une autre direction à sa carrière, étant en plus dans une année spéciale de Coupe du monde.