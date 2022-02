Le PSG bat le Real, la réaction étonnante de Sergio Ramos

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Ce n’est que le match aller et une victoire sur la plus petite des marges, mais le Paris SG a globalement dominé le Real Madrid ce mardi au Parc des Princes. Sans Sergio Ramos.

Le succès 1-0 reflète au minimum le match solide des Parisiens, face à des Madrilènes rarement vus aussi timides à ce niveau de compétition. Rien n’est fait, tant la formation de Carlo Ancelotti est attendue avec un autre visage lors du match retour face au PSG, mais la prestation d’ensemble a permis d’oublier les critiques sur Mauricio Pochettino pour quelques temps. Surtout que les choix forts de l’entraineur du PSG ont payé, avec notamment un Danilo Pereira solide physiquement, et une défense peu sollicitée mais impeccable.

Pour ce match, l’entraineur parisien avait décidé de se priver de Keylor Navas, habituellement aligné en Ligue des Champions, mais son concurrent Gianluigi Donnarumma lui avait été préféré. Le portier du Costa-Rica n’a rien dit, ce n’est pas son genre, mais il ne s’est pas non plus félicité de la victoire des siens sur les réseaux sociaux, lui qui est d’habitude plus actif, et avait posté un message d’encouragement à la veille du match. Même chose chez Sergio Ramos, qui s’est terré dans le silence alors qu'il se montre d'habitude prolixe à l'approche des grands rendez-vous.

Silence radio sur les réseaux sociaux

Le défenseur central, toujours blessé, a du mal à se sentir parisien, et cela s’est vu pendant le match affirme la presse madrilène. La légende du Real Madrid a assisté au match depuis sa loge avec sa compagne, et il a comme d’habitude suivi la rencontre sans perdre une miette, mais sans non plus exploser de joie à l’occasion du but vainqueur de Kylian Mbappé à la 93e minute. Une satisfaction mesurée, car même si le Real est très présent dans sa carrière, Sergio Ramos joue actuellement au PSG et ce pour encore 18 mois, avec peut-être une carte à jouer dans la suite de la saison, même si l’optimisme a du mal à perdurer à ce sujet à Paris.