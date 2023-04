Le PSG au Stade de France, ce n’est pas encore sérieux

Dans : PSG.

En désaccord avec la mairie de la capitale pour le rachat du Parc des Princes, le Paris Saint-Germain envisage de déménager au Stade de France. Un dossier sera bien déposé d’ici jeudi midi. Mais cette candidature n’engage pas encore le club francilien.

L’inquiétude grandit chez les amoureux du Paris Saint-Germain. A l’image de l’ancien Parisien Jérôme Alonzo, beaucoup n’accepteraient pas que le champion de France en titre quitte le Parc des Princes. C’est pourtant bien le plan envisagé par la direction francilienne. En désaccord avec la maire de la capitale pour le rachat du Parc, le Paris Saint-Germain va déposer un dossier pour le Stade de France avant jeudi à midi, soit le dernier délai fixé par le gestionnaire de l’appel d’offres.

La radio RMC confirme les informations publiées par L’Equipe il y a deux semaines, et apporte quelques précisions sur les conséquences de cette première initiative. Dans ce dossier, l’actuel leader de Ligue 1 n’aborde pas l’aspect financier. Et pour cause, l’Etat se contente dans un premier temps de réunir les candidats intéressés par la cession ou par la concession du Stade de France. Il sera ensuite décidé quelles parties sont réellement en mesure de faire une offre concrète.

Pas encore d'offre pour le Stade de France

C’est donc à partir de cette deuxième étape que les choses sérieuses commenceront pour toutes les parties concernées. Elles devront alors commencer à évoquer le contenu de leur proposition chiffrée pour véritablement lancer une procédure qui s’annonce très longue. En attendant, le Paris Saint-Germain n’a pas encore décidé de franchir ce cap important. Le club étudie toujours le coût des travaux à réaliser au Stade de France.

Pour le moment, sa priorité reste le Parc des Princes avec des travaux onéreux que les dirigeants, déterminés à augmenter la capacité du stade et leurs recettes, souhaitent uniquement réaliser en tant que propriétaires de l’enceinte. Encore faudrait-il que les discussions avancent avec la mairie. Les négociations sont toujours au point mort, d’où l’obligation d’envisager un déménagement à Saint-Denis.