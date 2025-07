Le PSG attend une offre folle de l'Arabie Saoudite

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain attend désormais des offres pour Gianluigi Donnarumma, lequel a refusé l'offre de prolongation des champions d'Europe à un an de la fin de son contrat. Et l'Arabie Saoudite veut s'inviter à la table des négociations.

Nasser Al-Khelaifi a prévenu Luis Campos que dorénavant le PSG n'avait pas l'intention de déborder sur le plan salarial, quel que soit le joueur concerné et c'est Gianluigi Donnarumma le premier à se frotter à cette nouvelle réalité. Autre décision forte du patron du Paris Saint-Germain, le fait que nul ne partira libre du club de la capitale, le fiasco Kylian Mbappé étant passé par là. Autrement dit, si le gardien de but italien refuse de signer l'offre de prolongation transmise par Campos, alors il partira cet été.

PSG : Les confidences du clan Donnarumma pour salir Paris https://t.co/rZPpB9RLcb — Foot01.com (@Foot01_com) July 28, 2025

De quoi susciter l'appétit de nombreux clubs et c'est d'ores et déjà le cas. En Premier League, on évoque l'intérêt des deux clubs de Manchester ainsi que de Chelsea, tandis que l'Inter pourrait être une piste tentante pour Gigio Donnarumma à un an du Mondial, même si l'Italie est loin d'être qualifiée pour cette compétition programmée à l'été 2025. Surtout, le club milanais aura du mal à payer les 12ME par an attendus par le héros du parcours européen du PSG.

Le PSG aidé par l'Arabie Saoudite pour recruter Lucas Chevalier

Autre piste évoquée, Galatasaray, dont les supporters sont déjà convaincus que Donnarumma va accepter la proposition de leurs dirigeants. Mais ce lundi, le très sérieux quotidien italien La Repubblica révèle que c'est en Saudi Pro League que pourrait continuer la carrière du géant italien. Giulio Cardone et Franco Vanni, deux journalistes qui connaissent très bien le dossier Donnarumma expliquent que « les clubs saoudiens du fonds souverain PIF le convoitent et préparent une offre pour le faire venir en Arabie Saoudite ».

Aucun prix n'est donné, mais nos confrères pensent que cette offre pour faire venir le gardien de but des champions d'Europe pourrait être suffisamment colossale pour convaincre Donnarumma de signer un contrat et pour le Paris Saint-Germain de vendre le portier italien au-dessus de 50 millions d'euros. Un transfert qui pourrait financer la signature de Lucas Chevalier, pour qui Lille réclame 40 millions d'euros au minimum.