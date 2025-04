Le PSG attaqué par un géant européen

Dans : PSG.

La saison du PSG est loin d'être terminée, mais du côté de Manchester United on souhaite braquer le club de la capitale au prochain mercato afin de monter une équipe plus solide.

Le Paris Saint-Germain vise encore la Coupe de France et la Ligue des champions en cette fin de saison. Luis Enrique veut garder tout son groupe concerné, surtout en Ligue 1 malgré le titre déjà validé. L'Espagnol sait que tous les détails compteront. L'ancien du Barça a néanmoins su rapidement construire une vraie équipe avec une identité de jeu forte. Parmi les meilleurs éléments du PSG cette saison : Joao Neves et Nuno Mendes. Les deux Portugais comptent s'inscrire dans la durée avec le club de la capitale même si quelques clubs européens rodent pour les récupérer. Parmi eux : Manchester United, club qui au contraire du Paris Saint-Germain vit une saison très compliquée, la qualification pour la demi-finale de l'Europa League cachant à peine la misère d'une formation à la dérive en Premier League.

Le PSG va dire non à Manchester United mais...

Selon les informations de PSGInside Actus, les Red Devils comptent en effet tenter leur chance pour récupérer un des deux joueurs Portugais l'été prochain. Peu de chances néanmoins que cela se produise. Nuno Mendes vient de prolonger son contrat au PSG quand Joao Neves vient, lui, tout juste d'arriver. Luis Enrique veut encore s'appuyer sur leurs services pendant de nombreuses saisons et on voit mal Nasser Al-Khelaifi céder aux exigences des Red Devils. Le seul atout dans ces dossiers est la présence de Ruben Amorim sur le banc mancunien, le technicien portugais connaissant parfaitement ses deux compatriotes et pouvant éventuellement jouer les intermédiaires.

A noter que Manchester United a également des vues sur un troisième Parisien, à savoir Lee Kang-In. Si Paris veut le prolonger, le Sud-Coréen manque de temps de jeu et pourrait se laisser tenter par une arrivée dans le nord de l'Angleterre. Le Paris Saint-Germain ne bradera pas l'ancien joueur de Valence, estimé à quelque 30 millions d'euros. Si Manchester United veut piquer un joueur parisien, il devra mettre le prix. Et il devra de plus tout faire pour se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. Cela passera par un succès final en Ligue Europa.