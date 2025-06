Le PSG assommé par le Real, ce transfert fait mal

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG a longtemps tenu la corde dans le dossier Franco Mastantuono, mais le meneur de jeu argentin de River Plate va finalement s’engager en faveur du Real Madrid. Un coup dur pour le club parisien.

Après avoir recruté Vitinha, Joao Neves, Bradley Barcola ou encore Désiré Doué ces dernières années, le Paris Saint-Germain pensait ajouter un diamant de plus à sa collection avec Franco Mastantuono. Luis Campos a manifesté il y a plusieurs semaines déjà son intérêt pour le meneur de jeu argentin de 17 ans évoluant à River Plate, et le PSG a un temps pensé être le favori pour conclure le deal. C’était sans compter sur le Real Madrid, qui a doublé tout le monde pour obtenir le feu vert de l’international argentin (1 sélection).

17-year-old Franco Mastantuono makes his Argentina debut 🌟 pic.twitter.com/x5Asr3fV77 — B/R Football (@brfootball) June 6, 2025

Il ne fait à présent plus aucun doute que le club de la Casa Blanca va s’offrir Franco Mastantuono pour 45 millions d’euros, une vraie déception pour le Paris Saint-Germain comme le confirme le média Sports Zone. « Sans tomber dans le catastrophisme, le Paris Saint-Germain est tout de même déçu de ne pas avoir réussi à conclure avec Franco Mastantuono. Paris entend se renforcer sur toutes les lignes et voyait en l’argentin une belle pièce offensive pour les années à venir » estime le compte spécialisé, qui confirme que pour Luis Campos, le dossier Franco Mastantuono faisait partie des priorités de l’été.

Le PSG regrette l'échec avec Franco Mastantuono

L'idée était de renforcer le secteur offensif avec un jeune joueur à très fort potentiel et qui entrait à merveille dans ce que recherche Luis Enrique pour le projet du PSG. Le phénomène argentin a tranché et c’est au Real Madrid qu’il va finalement poursuivre sa carrière. Un échec acté en interne par Paris, qui ne tentera pas de surenchérir et qui souhaite faire venir des joueurs convaincus à 100% par le projet parisien, ce qui n’est à priori pas le cas de Mastantuono. Ce qui n’empêche que cette bataille perdue laisse d’énormes regrets à Luis Campos et au board du récent vainqueur de la Ligue des Champions.