Le PSG annonce un décès dans son staff

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Dans un communiqué publié ce vendredi, le Paris Saint-Germain a annoncé une bien triste nouvelle.

Le club parisien annonce le décès de Cedric Dupuis, kinésithérapeute du PSG, à seulement 48 ans. « C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de Cédric Dupuis, kinésithérapeute du club. Toujours souriant, à l’écoute et profondément humain, Cédric était un professionnel aux mains en or, apprécié de tous. La famille du Paris Saint-Germain adresse ses pensées les plus sincères à ses proches en ces moments douloureux » écrit le PSG au sujet de son kinésithérapeute, qui s’occupait notamment des équipes U17 et U19 du club de la capitale.