Le PSG alerté, Chelsea c'est pas Madrid

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG affronte Chelsea ce dimanche soir en finale de la Coupe du monde des clubs. Attention au piège pour le club de la capitale française.

Le Paris Saint-Germain espère terminer sa saison en beauté ce dimanche soir en battant Chelsea en finale de la Coupe du monde des clubs. Les hommes de Luis Enrique ont de belles raisons de penser qu'ils soulèveront le trophée dans quelques heures. Mais attention tout de même à Chelsea. Les Londoniens ont faim de victoires et veulent prouver qu'ils ont le niveau pour taper le PSG. Surtout que le club de la capitale n'a pas toujours eu la vie facile cette saison avec les équipes de Premier League. Ce n'est pas Kevin Diaz qui dira le contraire.

Le PSG connait bien le danger

Sur l'antenne d'RMC, le consultant a en effet indiqué concernant la future rencontre entre Chelsea et le PSG : « Que le PSG soit clairement favori, il n'y a pas de doute. Les Parisiens ont été très performants face aux équipes de PL mais ils n'ont pas roulé sur tous leurs adversaires. C'était dur face à Villa et Liverpool. Tu dois respecter ton adversaire. À Chelsea, ça va à 2000, ils n'ont rien à perdre. L'entraineur est ambitieux. C'est une belle opposition qui ne va pas être une partie de plaisir pour le PSG. C'est une des équipes les plus difficiles à affronter parce que ce n'est que du bonus pour eux ». Enzo Maresca, l'entraineur de Chelsea, veut lui aussi mettre en place un projet tourné autour des jeunes. Les Anglais sont encore perfectibles, mais auront de vrais atouts à faire valoir ce dimanche du côté des Etats-Unis. A noter que pour cette rencontre encore, le PSG pourra compter sur le soutien de certains de ses Ultras, invités pour l'occasion par les champions de France.