Le PSG aggrandit le Parc des Princes d'un seul coup

La demande des supporters parisiens pour assister à la finale de la Ligue des champions, que ce soit à Munich, mais aussi désormais à Paris, a explosé. Le PSG va faire 10.000 heureux supplémentaires.

Les 18.000 places promises aux supporters parisiens à l'Allianz Arena pour la finale PSG-Inter de samedi prochains se sont arrachées, faisant de très nombreux malheureux. Et lorsque la semaine passée, le club de la capitale a organisé la diffusion du match sur quatre écrans au Parc des Princes, les 38.000 tickets ont été vendus en quelques heures, et cela même si le Paris Saint-Germain n'offrait pas ces billets, mais les vendait en priorité à ses abonnés à des prix qui débutaient à 10 euros. La mairie de Paris ayant totalement renoncé à diffuser le match, et même si les bars se sont organisés pour donner la rencontre sur des grands écrans, la frustration était toujours aussi grande. Alors, Nasser Al-Khelaifi et les dirigeants du PSG ont décidé de faire le maximum pour avoir encore plus de monde au Parc des Princes. Et ils ont réussi.

Le PSG soigne ses supporters, mais ce n'est pas gratuit

✨ | #UCLFinal



Vous serez à Munich samedi ? Rendez-vous dans notre Fan Meeting Point pour vivre ensemble une journée exceptionnelle ! 🔴🔵



📍 Königsplatz

🚀 Capacité de 23 000 personnes

⏰ Samedi dès 11h

📣 Supporters du PSG uniquement

🚌 Navettes pour le stade à partir de 16h pic.twitter.com/mddXtKoAqg — PSG Fan Services (@PSGFanServices) May 26, 2025

En effet, le Paris Saint-Germain va rapidement mettre en vente 10.000 places supplémentaires pour les supporters qui souhaitent venir suivre la finale de la Ligue des champions au Parc des Princes. Cependant, une nouvelle fois, cette vente sera uniquement réservée aux abonnés et membres du programme My Paris. Autrement dit, au moment du coup d'envoi, samedi à 21 heures, ils seront 48.000 au Parc des Princes pour ce PSG-Inter, soit presque autant que pour un match classique en Ligue 1 et en Ligue des champions. De quoi remplir un peu plus les caisses du club de la capitale, qui aura toutefois à sa charge la location des quatre écrans géants installés au milieu du terrain et toute l'organisation autour de ce grand rendez-vous qui sera forcément sécurisé.

A noter que samedi, à Munich, le Paris Saint-Germain a prévu toute une organisation pour ses 18.000 supporters qui auront fait le voyage en Allemagne afin d'assister à la finale de la Ligue des champions.