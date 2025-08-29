Le PSG accepte une offre honteuse pour Kolo Muani

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Depuis des semaines, la Juventus tente de faire revenir Randal Kolo Muani, dont le prêt avait été une satisfaction pour le club italien. Mais le PSG traîne à donner son accord, même si tout a basculé ce vendredi.

Tandis qu'il s'entraîne toujours à Poissy, à l'écart des joueurs du Paris Saint-Germain, Randal Kolo Muani sait que son avenir se joue actuellement. Pour l'attaquant international français, qui n'a pas été retenu par Didier Deschamps pour les deux matchs qualificatifs pour le Mondial 2026 que les Bleus vont jouer dans les prochains jours, il faut impérativement régler cela pour retrouver de la sérénité. Et justement, Le Parisien révèle qu'un accord n'est pas loin d'être trouvé entre le PSG et la Juventus pour que Randal Kolo Muani retrouve l'équipe italienne.

La Juventus ne peut pas s'engager

Mais cet accord de plus en plus probable n'est pas du tout celui qui avait été annoncé depuis longtemps, à savoir un prêt payant avec une très grosse option d'achat. Ces derniers jours, les médias évoquaient un coût total de 60 millions d'euros pour la Juventus, ce qui était favorable au club de la capitale. Le quotidien francilien indique que la Juventus n'a pas les moyens financiers de ses ambitions et que Randal Kolo Muani sera très certainement prêté par le PSG, mais sans aucune option d'achat. Damien Comolli, le dirigeant français de la Juve, avait annoncé que son club ne pouvait plus faire des folies, le fair-play financier devant être respecté par l'équipe italienne.

Le PSG n'a pas le choix

Le Paris Saint-Germain n'ayant aucun autre club sérieux à même de s'offrir Randal Kolo Muani d'ici lundi 20 heures, date de la fermeture du mercato, le PSG pourrait donc valider ce prêt de son attaquant sans option d'achat, ce qui est une mauvaise nouvelle pour Luis Campos. Pour rappel, Paris a tout de même lâché 95 millions d'euros pour faire venir l'ancien Nantais de Francfort en 2023. Deux ans plus tard, on peut désormais parler d'un accident industriel pour les champions d'Europe, et ce prêt à la Juventus le confirme un peu plus.