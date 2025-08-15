Le PSG accepte une offre anglaise pour Nordi Mukiele

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Prêté la saison passée au Bayer Leverkusen, Nordi Mukiele ne restera pas au PSG. Les dirigeants parisiens ont trouvé un accord avec Sunderland pour le transfert du défenseur.

Nordi Mukiele n'a pas été pris en traitre, Luis Enrique ne compte pas plus sur lui cette saison que l'an denier, et le défenseur de 27 ans n'avait d'autre choix que de trouver une porte de sortie pour espérer avoir du temps de jeu. C'est chose faite puisque RMC et Fabrizio Romano annoncent que le PSG, Nordi Mukiele et Sunderland ont trouvé un terrain d'entente, et que le natif de Montreuil va rejoindre le club promu en Premier League et qui est entraîné par Régis Le Bris. Fabrice Hawkins précise que le Paris Saint-Germain a autorisé son joueur à faire le déplacement jusqu'en Angleterre afin de passer au plus vite sa visite médicale et signer son contrat avec Sunderland.

Mukiele doit aider Sunderland à rester en Premier League

🚨🔴⚪️ Sunderland are closing in on Nordi Mukiele deal from Paris St Germain, green light from the club.



Mukiele also said yes to #SAFC, as @FabriceHawkins reports. pic.twitter.com/3Us97ojISN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2025

A deux ans de la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain, qu'il avait rejoint en 2022 pour 12 millions d'euros, Nordi Mukiele va donc découvrir la Premier League au sein d'un club dont le seul objectif est de sauver sa place dans l'élite du football anglais. Après quelques années au purgatoire, Sunderland a réussi à remonter dans un play-off à couper le souffle, mais les Black Cats savent que ces dernières saisons, les promus ne font souvent qu'un bref passage en Premier League.