Le PSG accepte 6ME pour son gardien de but

Par Quentin Mallet

Poussé vers la sortie par le Paris Saint-Germain et Luis Enrique qui ne veulent plus de lui, Arnau Tenas a trouvé un point de chute. Le portier espagnol est attendu mercredi du côté de Villarreal pour finaliser son transfert.

Avec les recrutements de Lucas Chevalier et de Renato Marin, et le départ de Gianluigi Donnarumma n'ayant toujours pas été ficelé, Arnau Tenas avait été relégué à la cinquième place de la hiérarchie des gardiens de but au PSG. En d'autres termes, il aurait fallu un concours de circonstances complètement ubuesque pour le voir porter le maillot parisien cette saison. De toute évidence, la direction parisienne n'a pas envie de s'encombrer avec autant de joueurs pour un seul et même poste et s'active pour faire le ménage. Le géant italien est proche de signer à Manchester City et n'attend que le départ d'Ederson, tandis que l'Espagnol de 24 ans est, lui, proche d'un retour dans son pays natal.

C'est fait, Arnau Tenas retourne en Espagne

🟡🔵 Villarreal vient de valider le deal d’Arnau Tenas. Le gardien décolle ce soir de Paris pour rejoindre l’Espagne où il attendu pour passer sa visite médicale.



🧤🔵🔴 Accord entre clubs en place. #mercato #PSG ⤵️✅ https://t.co/yXmp3AoAFw pic.twitter.com/iTV1bsij1I — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 26, 2025

Annoncé depuis peu du côté de Villarreal, Arnau Tenas est bel et bien proche de s'engager définitivement avec la formation espagnole. Selon les informations de L'Equipe, le gardien du Paris Saint-Germain est attendu au siège de Villarreal dans les prochaines heures afin de passer la traditionnelle visite médicale et de s'engager définitivement avec son nouveau club. Selon plusieurs sources, les deux clubs concernés se sont mis d'accord pour un transfert d'un montant de 4,5 ME, plus 1,5 ME de bonus supplémentaires. Une somme modeste qui correspond au fait qu'il soit arrivé libre il y a deux ans et qu'il n'ait disputé que huit matchs avec l'équipe de Luis Enrique.