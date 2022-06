Le PSG accélère sur Scamacca et Vitinha !

Entraineur nommé ou pas, Luis Campos commence son chantier au Paris Saint-Germain.

Luis Campos a décidé de ne pas perdre de temps dans ce marché des transferts, où les clubs qui ont les moyens de dépenser vont se positionner d’entrée de jeu pour les joueurs très désirés. Si ce n’est pas le marché qui emballe le plus la Ligue 1, le PSG fait partie de ces formations qui peuvent faire de gros efforts pour recruter. Le dirigeant portugais, qui pousse en interne pour faire venir Christophe Galtier sur le banc de touche, a décidé de lui offrir un avant-centre prometteur. L’informateur Nicolo Schira, spécialisé notamment sur le marché italien, a annoncé que le Paris SG avait effectué une première offre officielle pour s’offrir Gianluca Scamacca. Sassuolo a reçu une proposition à hauteur de 30 millions, avec des bonus supplémentaires. Un montant qui s’approche des 40 millions d’euros que rêve de récupérer le club de la province de Modène.

