Le PSG abandonne pour un lieutenant de Mbappé

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Ancien pilier du trio offensif madrilène, Rodrygo n'est pas retenu par le Real qui espère une vente avant la fin de l'été. Néanmoins, le PSG a quitté la liste des prétendants à cause du prix excessif réclamé par Florentino Perez.

Pendant offensif de Vinicius sur l'aile droite pendant plusieurs saisons, Rodrygo n'était pas moins important que le deuxième du Ballon d'Or 2024 sur le terrain. Il a souvent débloqué des matchs par sa vitesse et ses buts décisifs. Néanmoins, la venue de Kylian Mbappé l'a relégué au second plan et même aux oubliettes. Remplaçant, Rodrygo a joué à peine 90 minutes cumulées sur l'ensemble du Mondial des clubs. Son départ cet été est souhaité par le Real Madrid et semblait même inéluctable il y a peu de temps. Cependant, la clientèle au mercato ne se bouscule pas.

Le PSG abandonne la piste Rodrygo

Le Paris Saint-Germain faisait partie des candidats les plus sérieux pour obtenir le transfert de l'ailier brésilien. Luis Enrique pensait pouvoir utiliser le joueur de manière adéquate. Néanmoins, la gourmandise du Real Madrid fait échouer ce projet. En effet, les Madrilènes réclament au moins 100 millions d'euros pour Rodrygo. Un prix nécessaire pour leur permettre d'équilibrer les comptes et de pouvoir tenter un ou deux achats avant la fin de l'été. Devant l'impossibilité de faire baisser la note, le PSG renonce désormais à l'achat du Brésilien selon le site Defensa Central.

Outre l'aspect financier, le média espagnol affirme que le transfert n'est plus valable sur le plan sportif. Avec ses récentes performances, Gonçalo Ramos a consolidé son statut de première alternative d'Ousmane Dembélé en attaque alors que Rodrygo était susceptible de jouer dans l'axe. Pour le Real Madrid, le jackpot devient bien plus difficile à décrocher. Principal interlocuteur dans le dossier, Manchester City ne se précipite pas. Arsenal et Tottenham sont les autres clubs intéressés par l'ailier brésilien. Le Real Madrid n'attend plus qu'une offre concrète et élevée...